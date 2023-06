Gerardo Fernández Noroña anunció que también pedirá licencia de su cargo como diputado federal, debido a que buscará ser el candidato de Morena en las elecciones 2024.

En medio de los distintos anuncios que han hecho los aspirantes a la sucesión presidencial en las elecciones 2024, Gerardo Fernández Noroña se sumó a las pronunciamientos.

El diputado federal de la bancada del PT confirmó que se sumará a la contienda para ser el candidato de Morena, en entrevista con el periodista Manuel López San Martín.

Así lo adelantó Gerardo Fernández Noroña al indicar que a pesar de que no cuenta con recursos para realizar una campaña, se integra a la carrera por la candidatura en las elecciones 2024.

Sobre ello, el legislador apuntó que su único ingreso es su sueldo como diputado, pese a lo cual aseveró que le va bien en YouTube y no desistirá de sus aspiraciones y por ello pedirá licencia.

“Estoy en la carrera sin un centavo y mi único ingreso que tengo es como diputado, aunque me va muy bien en YouTube, no me quejo, pero pediré licencia”.

De cara al Consejo Nacional de Morena en el que se definirá el proceso de elección de candidato en las elecciones 2024, Gerardo Fernández Noroña se subió al tren de las renuncias.

Este miércoles, el legislador federal de Morena, Gerardo Fernández Noroña, dijo que también solicitará licencia a su cargo, ya que busca ser el candidato de la alianza Morena, PT y Partido Verde.

El anuncio del legislador federal se dio luego de que más temprano, sostuvo un encuentro con el dirigente de Morena, Mario Delgado, tras el desdén de AMLO que acusó el diputado.

CR