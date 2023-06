Este miércoles, el líder de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confirmó que la próxima semana se separará de su cargo para participar en el proceso interno del partido a la candidatura presidencial para las elecciones de 2024.

También informó que el senador del Partido Verde (PVEM), Manuel Velasco, ya solicitó licencia al cargo por la misma razón.

"Algo me comentó...yo creo que sí", presentó su licencia, "me imagino que sí, lo comento en la mañana conmigo y me parece un gesto correcto", dijo al ser cuestionado sobre la licencia del senador ecologista, "lo platicamos el lunes, por eso no hay sorpresas para mí y por eso todos están actuando con congruencia".

