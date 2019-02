No sueño con el "PRIMOR", sino con la Cuarta Transformación: Yeidckol

Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, rechazó que sueñe con una alianza PRI-Morena o como se le ha llamado "PRIMOR", sino que ella sueña con la Cuarta Transformación, debido a que ésta, afirmó, "representa el cambio verdadero".

"Yo sueño con la Cuarta Transformación, sueño con el cambio verdadero y sé que lo vamos a construir con gente que tenga altura de miras. Con rastreros, esos no, esos andan en otros temas; pero nosotros realmente vamos a trabajar con todos y para el bien de todos, como lo diría José Martí".

Al participar en el segundo día de actividades de la plenaria de diputados de Morena, la presidenta de este partido aseguró que ella no acuñó el mote de "PRIMOR", sino "que lo decían como para molestarnos; lo único que dije es que 'PRIMOR' se oye mejor que 'PRIAN', eso que ni qué".

Yeidckol Polevnsky señaló que el Presidente de la República ha tendido puentes, "para nosotros la obligación es hacer lo mismo, tender los puentes y nosotros estamos tendiendo puentes. Ahora, quien no quiera tomar esos puentes a lo mejor tienen más una visión de muros, pero a nosotros los muros no nos gustan, entonces vamos a trabajar con los que sí estén de acuerdo en construir la Cuarta Transformación".

Por la mañana, Arturo Zamora Jiménez, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, afirmó que apoyará al gobierno del titular del Ejecutivo federal en todo aquello que resulte en beneficio de la sociedad, sin embargo, rechazó que exista una alianza entre el PRI y Morena.

"Nuestro partido estará apoyando al gobierno en todo aquello que beneficie a la sociedad (…) No tenemos ningún acuerdo; no hemos celebrado ningún tipo de acuerdo, de ninguna naturaleza, bajo ninguna condición. Cada uno de los partidos políticos tenemos nuestra propia ideología, nuestra forma de pensar y los diputados del PRI, tanto como los senadores del PRI, tienen toda la libertad de seguir opinando, decidiendo y votando en aquello que sea favorable para México y los mexicanos".

Ante la pregunta de los reporteros si la unión PRI-Morena es una ficción, Zamora afirmó que "puede ser un sueño, pero los sueños nunca se materializan para quien lo dijo".

René Juárez, coordinador del PRI en San Lázaro, manifestó que el calificativo de "PRIMOR" es intrascendente, y aseguró que su partido seguirá actuando "con una gran congruencia, con un gran sentido de responsabilidad como PRI, Partido Revolucionario Institucional".

