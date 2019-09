No me presionó CNTE, yo promoví plazas para normalistas: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no fue presionado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sino que él mismo promovió que los maestros que salgan de las escuelas normales tengan plazas de manera automática.

"No es que me hayan presionado los de la CNTE, no me dejo intimidar. Ni siquiera ellos me lo plantearon sino que yo lo plantee, el que salga de escuela normal va a salir con su plaza, aunque no les guste a los conservadores", sostuvo.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el Mandatario explicó que tomó esa decisión porque busca reforzar la educación pública.

"Yo planteé eso, yo sugerí eso, solo que se ponga en correspondencia con las vacantes, pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de las normales públicas", afirmó.

Aclaró que los maestros de México están capacitados y dijo que ya basta de decir que los profesores no lo están.

OA