No marcho contra López Obrador sino para pedir justicia: Adrián LeBarón

Adrián LeBarón afirma que el domingo marchará, pero no en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador sino para pedir justicia, por lo que pidió que no lo envuelvan en "chisme político".

Señaló que fueron convocados como otros grupos más que asistirán y que para ellos será el preámbulo para el 2 de diciembre, día en que se reunirán con el Mandatario federal.

"Yo no voy en nada en contra del Presidente López Obrador. Yo estoy encabezando un grupo que va a marchar con la petición de justicia, por el derecho a la vida... ese va a ser mi estandarte, a mí no me envuelvan en ese chisme político", comentó. En entrevista con Grupo Fórmula, agregó que sí está dolido porque no se les han hecho justicia.

Durante la conferencia mañanera, el canciller Marcelo Ebrard anunció que la próxima semana tendrá una reunión con el Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, para hablar sobre la inseguridad. Sobre este encuentro, LeBarón señaló que desconoce a qué viene a México y que no sabe "nada".

"No sé qué viene a hacer a México, será porque son ciudadanos americanos o qué", dijo. Afirmó que él está en "ascuas" sobre los avances de la investigación, confía que sea algo concreto.

El pasado 4 de noviembre, varios integrantes de la familia LeBarón sufrieron un ataque en sus vehículos por un supuesto grupo criminal, en el cual murieron nueve personas —seis menores y tres mujeres— en los límites de Sonora y Chihuahua, al norte de México. Se atribuye el ataque a la organización criminal "La línea".

OA