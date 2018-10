No hay que temer a la decisión de la gente: AMLO respecto al NAICM

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador llamó a no tener miedo a lo que el pueblo decida en torno a la consulta para definir si continúa la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en el Lago de Texcoco.

"No hay que tenerle miedo a la gente, no hay que tenerle miedo al pueblo, que sea la gente la que decida. ¿Qué es mejor? ¿Que se decida en una consulta con los ciudadanos o que se decida cupularmente? No es lo mismo 100 mil que uno, o, ¿es lo mismo?", dijo en entrevista previo a su viaje a Colima como parte de su gira del agradecimiento.

Y aunque la oposición ha señalado que no tiene fundamento ilegal, López Obrador insistió en que será una consulta vinculatoria, porque lo que diga la gente es lo que su gobierno llevará a cabo.

Celebró que los legisladores de Morena paguen de sus recursos la consulta, que se llevará a cabo del jueves 25 al domingo 28 de octubre.

"No se requieren muchos recursos, no es el INE que ahí sí se necesitan costales de dinero", aseguró.

La pregunta que se le hará a la población es la siguiente:

"Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ¿Cuál opción plantea usted que sea mejor para el país? a) reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía o b) continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de utilizar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".

CE