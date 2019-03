No hay nada positivo en el gobierno de López Obrador: Fox

El ex presidente, Vicente Fox Quesada, afirmó que no observa un solo aspecto positivo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y auguró que en seis años México será como Venezuela, ya que como Hugo Chávez y Fidel Castro "este cuate está enfermo de poder".

El ex mandatario afirmó que no le cree a López Obrador en su compromiso por escrito de no buscar la reelección, ya que sólo se trata de un papel que después puede ignorar y, dijo, le empezaría a creer si, como Cuauhtémoc, esas palabras las dijera cuando le estuvieran quemando los pies.

Recordó que Hugo Chávez también decía en sus inicios ser muy democrático y se portaba buena onda cantando rancheras, pero después sacó las uñas y estableció la dictadura.

Fox Quesada señaló que López Obrador toma sus equivocadas decisiones con base a sus ocurrencias del momento, pues no la consulta con nadie, ni con la almohada ni con su esposa, en cambio, dijo a pregunta expresa, él consultaba todo con su señora Martha Sahagún.

Aseguró que no teme ser enjuiciado o llevado a la cárcel por López Obrador porque está limpio, no tiene "cola que le pisen" y por tanto tendrían que inventarle delitos.

El ex mandatario reconoció que ha resentido la falta de su pensión y el retiro del personal que le brindaba seguridad, pero dijo que vive muy feliz y obtiene recursos de las conferencias que cobra en dólares. La que hoy impartió también se la pagaron, aseguró.

Fox y su esposa participaron como ponentes en un evento organizado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se realizó en el Teatro de la Ciudad en la Gran Plaza de Monterrey.

JM