No hay límite presupuestal en búsqueda de desaparecidos: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los más de 40 mil desaparecidos en el país es "la herencia más triste y dolorosa" que recibió su administración, por lo que hizo un compromiso de otorgar presupuesto sin límites en la búsqueda de desaparecidos.

"Vamos a dedicar todo lo que se necesite, el Estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de desaparecidos. No sólo es un asunto de una comisión, que ya se integró, sino que es una responsabilidad de Estado, es decir, todo el gobierno, ese es el compromiso, que no falten los recursos no hay límite presupuestal, no hay techo financiero, es lo que se requiera"

Durante la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda en Palacio Nacional, familiares de víctimas de desaparición reclamaron a gritos que los gobernadores han sido omisos en la búsqueda de sus familiares.

Ante ello el Presidente señaló que a más tardar en septiembre los gobiernos estatales contarán con su comisión de búsqueda local; además su gobierno creará instalaciones forenses para la identificación de más de 26 mil cuerpos y en tres meses revisarán junto con los familiares de las victimas los avances de dichos objetivos.

Pero sobre todo destacó: "El Estado mexicano que represento no va a actuar con arbitrariedad y no vamos a violar derechos humanos, hubo un tiempo en que el principal violador de derechos humanos era el Estado, eso se terminó. Como Presidente y como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, nunca voy a dar la orden para que se masacre y se reprima al pueblo. Eso se terminó".

Ante integrantes de su Gabinete, el presidente López Obrador reiteró que en su gobierno la búsqueda de personas no localizadas es una prioridad.

GC