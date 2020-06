No descarto hacer uso de aviones y helicópteros militares: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no descarta hacer uso de aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas, pero detalló que esto solo sería por motivos de alguna emergencia, porque, aseguró, no desea que regrese la extravagancia y la fantochería que había en sexenios anteriores.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal reiteró que viajará a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump en un vuelo comercial.

"No descarto la utilización de aviones de la Fuerza Área, de la Secretaría de Marina, aviones y helicópteros, pero solo en caso de urgencia de necesidad de atender a la población, de casos por tragedias, que no deseo, pero si tengo necesidad de moverme pronto utilizaría yo aviones y helicópteros de la Fuerzas Armadas. Como ahora tengo tiempo, porque me puedo ir un día antes (a Washington), y llego sin problemas no hace falta, porque también hay que gobernar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo, nada de la parafernalia que había antes, me molesta hay cosas que no deben volver a suceder en el país".

"No quiero dar pie a nada, no quiero que regrese ese estilo al gobierno, la extravagancia, la prepotencia, la fantochería, y, desde luego, no permitir la corrupción, para nada, cero corrupción, cero impunidad", dijo.

OA