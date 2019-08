No daré marcha atrás en apoyos directos a campesinos: López Obrador

Ante las movilizaciones y bloqueos de organizaciones campesinas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no dará marcha atrás en la entrega directa de apoyos a los productores de campo.

"Tenemos pruebas de que el dinero que recibían las organizaciones llegaba a intermediarios y no a los campesinos"

Insistió en que en el pasado los recursos para los campesinos no llegaban, sino que se quedaban arriba con los dirigentes, por eso la necesidad de entregar los apoyos de manera directa.

"Ahora, del movimiento, hablando también en plata, del movimiento campesino, de las movilizaciones, la inconformidad es porque ya no se van a entregar fondos a organizaciones y no quieren aceptarlo y piensan que con la protesta nosotros vamos a dar marcha atrás".

• Campesinos anuncian plantón en el Zócalo; piden audiencia con López Obrador

Señaló que la decisión que su gobierno tomó es que todo el apoyo va a los campesinos, no a las organizaciones, no a intermediarios, "porque tenemos pruebas de que el dinero que recibían las organizaciones llegaba a intermediarios y no a los campesinos, llegaba con moche, con piquete de ojo, había un manejo de gestión, hasta lenguajes que se fueron acuñando durante el periodo neoliberal, había expertos en bajar recursos".

Criticó que en el pasado régimen se entregaba frijol con gorgojo y no presentaban cuentas.

"No esto ya cambió, muchas organizaciones lo están entendiendo, otros se resisten, piensan que vamos a cambiar de opinión, no, se acaba el 'huachicoleo' arriba y abajo".

JM