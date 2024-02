El Gobierno de Estados Unidos (EU) rechazó ayer las críticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra el diario The New York Times y defendió la libertad de los periodistas para informar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, fue cuestionada sobre los comentarios que hizo López Obrador el jueves anterior, durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, en la que difundió el teléfono celular de una corresponsal del periódico estadounidense que estaba escribiendo, junto con un colega, un artículo que podría ser perjudicial para él.

“No he visto esto. Pero, obviamente no es algo que apoyemos”, respondió la portavoz del Gobierno de Joe Biden.

“Es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos”, añadió Jean-Pierre.

El artículo en cuestión, que fue publicado después de los comentarios del Mandatario mexicano, revela que durante años Estados Unidos tuvo abierta una investigación sobre dinero del narcotráfico que supuestamente recibieron los hijos de López Obrador y algunos de sus aliados para la campaña presidencial de 2018, en la que fue elegido como jefe del Ejecutivo.

Ante la investigación referida por parte del Gobierno de EU, el ex canciller Marcelo Ebrard dijo que “la DEA le quiere cobrar al Gobierno del Presidente López Obrador la liberación del general Cienfuegos y por ello todas las notas basadas en sus informantes”.

Nadie puede estar por encima de la ley: Inai

Nadie puede estar por encima de la ley, dijo el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Adrián Alcalá, después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizará el haber difundido el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff, de The New York Times.

“Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la Ley; absolutamente nadie puede estar por encima de ella. Lamentamos que, desde la Presidencia, no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una periodista”, expresó Alcalá en su cuenta de X.

Advirtió que los servidores públicos, incluido el titular del Ejecutivo, deben cumplir con la Ley General de Protección de Datos Personales y respetar la confidencialidad de los datos personales, entre ellos el número telefónico, como en este caso.

“Todos los servidores públicos tenemos el deber de cumplir con los principios y deberes de #DatosPersonales, entre los que se encuentra el deber de #Confidencialidad. Es importante no minimizar el debido cuidado a la protección de datos personales”, comentó.

“¿Y qué hacemos con la Ley de Transparencia, señor Presidente?”, se le preguntó hoy a López Obrador en su conferencia de Palacio Nacional.

“Por encima de esa Ley está la autoridad moral, la autoridad política y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridades morales, no va a venir cualquier gente, que porque es de The New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados, eso era antes”, declaró López Obrador al asegurar que “ahora nos tienen que respetar”.

Son los tiempos electorales

El Presidente atribuyó los recientes reportajes en ProPublica y The New York Times de investigaciones estadounidenses sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico a que este 2024 coinciden las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos.

“Vienen las elecciones y tenemos que estar (alerta). ¡Qué casualidad de que ahora que hay elecciones aquí y que hay elecciones allá viene el premio Nobel del periodismo (Tim Golden, ganador del Pulitzer), dos veces premiado, a hacer un reportaje, y viene el New York Times! Ahora sí que ¿de parte de quién?”, declaró.

El Inai señala que cualquier autoridad debe cumplir la ley, incluido el Presidente. EL UNIVERSAL

Periodistas en México defienden a corresponsal de The New York Times

Periodistas y comunicadores de todo el país defendieron a la corresponsal de The New York Times, Natalie Kitroeff, ante las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien refirió que “no fue un error filtrar el número de la corresponsal” en su conferencia matutina.

Durante el programa “Por la Mañana”, el comunicador Ciro Gómez Leyva ironizó lo siguiente: “No, no hay riesgo contra los periodistas, Presidente; ni hay problemas de violencia en México, todo son invenciones de los medios”.

Además, Gómez Leyva refirió que el Presidente cree que es poderoso, por lo que se siente con el derecho de poner en riesgo a la periodista al dar su número de teléfono.

La politóloga y activista Denise Dresser también se pronunció al respecto y calificó estos comentarios como antidemocráticos. “Qué grave y antidemocrática es la postura del Presidente López Obrador. No le importa violar la ley de Protección de Datos Personales y afirma que lo volvería a hacer”, escribió en una publicación en su cuenta de X.

“Vuelve a atacar a la periodista de The New York Times cuyo teléfono hizo público. Otro ejemplo de "no me vengan con que la ley es la ley”. Otro ejemplo de un hombre que piensa por encima de cualquier restricción ética o legal…”, finalizó la escritora.

La reportera Gabriela Frías, de “CNN en Español”, también se expresó a través de redes sociales señalando que AMLO sabía lo que hacía al exponer los datos de Natalie Kitroeff.

“México es un lugar donde a los periodistas los matan por ejercer su profesión y el Presidente no abona a la seguridad del gremio. Al contrario, AMLO agrega: “No exageren. Si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número”, escribió esta mañana.

El comunicador Mario Campos, de “Foro TV”, refirió que estos comentarios exhiben los pensamientos del Presidente y su abuso de poder. “No es que hoy López Obrador esté teniendo un mal día, al contrario, es uno de los días que mejor ha exhibido cómo es, cómo piensa y cómo abusa del poder”, dijo en X.

Javier Garza Ramos, de Así las cosas, ironizó las declaraciones del Presidente y señaló que ha pisoteado la dignidad de miles (activistas, víctimas del crimen, familiares de desaparecidos, niños enfermos, periodistas, ambientalistas, y demás). “Pero no se metan con su dignidad. Esa es sagrada, por encima de la ley”, publicó en X.

Ana Francisca Vega, Javier Risco y Enrique Hernández Alcázar, periodistas independientes, también reprocharon los comentarios del Presidente y señalaron la gravedad de filtrar datos personales de colegas.

La DEA quiere castigar al Presidente: Ebrard

El aspirante a senador por Morena, Marcelo Ebrard, reveló que las filtraciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) tienen como intención castigar al Presidente Andrés Manuel López Obrador por la liberación del ex secretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos Zepeda.

“La DEA le quiere cobrar al Gobierno del Presidente López Obrador la liberación del general Cienfuegos y por ello todas las notas basadas en sus informantes, nos van cobrar esa, la de Cienfuegos, no la van a perdonar…”, señaló el ex canciller durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Marcelo Ebrard explicó que el periódico The New York Times y otros medios de comunicación publicaron notas periodísticas que están basadas en información de la DEA. Reiteró que dicha agencia de Gobierno tiene una intencionalidad, ya que México se encuentra en un proceso electoral.

El ex canciller también expresó que no es la primera vez que la DEA actúa de este modo, “si revisan de los años setenta hasta la fecha, muchas veces la DEA ha organizado cosas, como la propia detención de Cienfuegos”, refirió Ebrard.

El ex secretario de Relaciones Exteriores dijo que la DEA tomó estas medidas porque en este sexenio se les impuso una serie de obligaciones legales que, “los han irritado muchísimo porque no las tenían. Las restricciones legales en México eran difusas, era un acuerdo entre la Procuraduría y Estados Unidos, nada más”, explicó.

AMLO agradece a EU la aclaración

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al Gobierno de Estados Unidos (EU) por aclarar que no hay ninguna investigación abierta contra él por probables vínculos con el narcotráfico como dio a conocer The New York Times.

Sin embargo, el Mandatario aseguró que nunca se quedará callado ante las calumnias haya en su contra.

“Quiero agradecerle al Gobierno de Estados Unidos que aclararon, porque pedí que aclarara; un vocero o un representante (de Seguridad Nacional) hizo la aclaración y agradecerles mucho”, dijo.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo criticó que The New York Times en vez de enviar una nota para disculparse, “se agarran que porque el teléfono, que porque contestamos, se sienten ofendidos, pero así el otro señor (Tim Golden) del de los premios lo mismo y es una tras otra”.

El Presidente López Obrador señaló que este incidente de ninguna manera afectará la relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

“Tenemos que actuar de manera responsable, pero no quedarnos callados y que se entienda que México es un país independiente, libre soberano, no somos colonia, no somos protectorado de ningún Gobierno extranjero”.

