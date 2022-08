Nayarit: Médicos cubanos contratados por AMLO inician labores en la Entidad

Este lunes se presentaron a laborar en los hospitales de Nayarit que les fueron asignados, los primeros médicos cubanos que contrato el Gobierno Federal, más que nada para poder atender las necesidades de las comunidades marginadas del país.

No obstante, se precisó por parte del secretario de Salud, José Francisco Munguía Pérez, que son 60 especialistas, los cuales serán distribuidos entre en el Hospital Civil de Tepic, en Ixtlán del Río, en la comunidad de Jesús María, en el municipio Del Nayar; en la comunidad de Las Varas, en Compostela; en el hospital de Rosamorada, el hospital de Santiago Ixcuintla, Acaponeta y en la comunidad de Puente de Camotlán, en el municipio de La Yesca.

Dan bienvenida a los médicos

A su vez, se le dio la bienvenida a las y los especialistas por parte del gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, en una rueda de prensa en la que no se permitió hacer preguntas a las y los médicos extranjeros.

El mandatario les agradeció que estén con la disponibilidad de atender a las y los nayaritas, incluso en zonas serranas, donde hay pacientes que por las condiciones de lejanía y economía no pueden desplazarse a los hospitales en la capital del estado. Además, insistió en que no vienen a desplazar a nadie y laborarán en la entidad por un periodo que va de seis meses a un año.

"No tendrán una base, y vienen contratados, dentro de la contratación su salario no será superior a la de un médico mexicano. Gracias por venir con sus conocimientos a salvar la vida de muchos mexicanos, que por la falta de cobertura, porque no tenemos los médicos suficientes, encontrarán en ustedes un respaldo y una salida a su enfermedad y por consecuencia una restauración de su salud, eso es lo que pasa, pero no se está desplazando a nadie, no aceptamos la política de amarrar navajas, aceptamos la política de tender la mano y resolver los problemas", dijo el gobernador.

Navarro Quintero también aclaró que el hospedaje de las y los médicos cubanos estará a cargo del Gobierno estatal, por lo que se rehabilitaron y acondicionaron casas que podrán habitar en una semana o máximo 10 días; indicó que en algunos casos los Ayuntamientos también apoyaron para esta labor.

