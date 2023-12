Si tus regalos de Navidad no amanecen este lunes en el arbolito, probablemente no sea porque te hayas portado mal, sino por los retrasos en las paqueterías que ayudan a Santa Claus a repartir los obsequios.

A través de redes sociales decenas de personas han denunciado retrasos de hasta un mes en la entrega de sus paquetes comprados no solamente en plataformas de e-commerce, sino también en tiendas departamentales, entre otras que realizan sus entregas a través de paquetería.

Los casos comenzaron en la segunda semana del mes, cuando varias personas notaron que incluso cerraban las sucursales debido a que no se daban abasto en las entregas.

“Hace un un mes cinco mamás del salón de mi hija pedimos el vestuario que les tocaron para su festival de Navidad, y al recogerlos en paquetería tenían un comunicado en la puerta de que no estarían entregando paquetes después del 1 de diciembre”, contó Charlenne en un grupo de Facebook.

Entre varias mamás se organizaron y la ayudaron a conseguir trajecitos que habían usado previamente sus hijas e hijos y la ayudaron a ella y a las otras mamás a tener todo listo para su festival de invierno.

Lucía pidió a finales de noviembre lo que pensaba usar para esta nochebuena. Aunque decía que se estimaba que llegaba la primer semana de diciembre, llegó el día 11 y su paquete no llegó. Llamó a la paquetería e incluso fue a una sucursal y la respuesta fue que su paquete efectivamente había llegado a Guadalajara, pero debido a las compras hechas en el Buen Fin los paquetes se fueron retrasando, por lo que no había una fecha de entrega estimada.

La crisis llegó hasta las entregas de Santa Claus, y así las mamás comenzaron a compartirlo en redes sociales.

Montserrat estaba pendiente del pedido del regalo de su hijo. La plataforma estimaba como un máximo de entrega el día 22, sin embargo, ayer de pronto cambió la fecha hasta el 1 de enero aproximadamente.

Carmin también pidió unos plumones, dijo, es lo único que su hija “le había pedido a Santa Claus”, sin embargo la paquetería tampoco pudo entregar a tiempo, por lo que en redes sociales pidió ayuda para poder conseguirlos antes de Nochebuena.

“A Santa se le complicaron las cosas no va a llegar el juguete de mi hijo a tiempo ¿alguna que tenga o sepa quien tiene estadios de juguete como los de la foto? Ayuda, Santa anda muy preocupado y triste”, dijo por su cuenta Estéfany.

“Chicas sálvenme ¿alguien que borde o tenga una gorra cómo está, que la venda o sepa donde conseguirla por favor?”, pidió por su parte Kenia, quien había pedido la gorra para un regalo.

Así que si el regalo no llega puntual, no hay por qué preocuparse, ante la demanda de adquisisiones a través de internet las paqueterías en ocasiones no han podido generar la logística necesaria para las entregas, aunque esto no signifique, en muchos de los casos, que el producto no llegará, sino que lo hará en las próximas semanas.

De acuerdo con la plataforma Statista, México es uno de los principales mercados de e-commerce en América Latina- En 2023, se estimó que más de un 54% de la población mexicana adquiría bienes o servicios en línea.

Solo tres años antes, en 2020, el porcentaje de compradores digitales en el país recién superaba el 40%. Se calcula que esta tendencia al alza continúe en los próximos años, rozando el 60% de penetración en 2025.

