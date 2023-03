El canciller Marcelo Ebrard anunció ayer que los gobiernos de México y Estados Unidos (EU) acordaron comenzar una campaña para combatir el consumo de fentanilo.

Tras finalizar la reunión de tres horas entre el Presidente López Obrador, la asesora de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Liz Sherwood-Randall, y el embajador Ken Salazar, Ebrard aseguró que este será el esfuerzo más grande que se ha hecho en toda la historia de ambas naciones para brindar información de los efectos de esta droga.

Hoy López Obrador dará más detalles sobre este plan.

Para AMLO, el fentanilo es problema de Estados Unidos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que México no fabrica ni consume fentanilo, a pesar de las pruebas de lo contrario, y sugirió que la epidemia de opioides sintéticos es, en gran medida, un problema estadounidense que debería ser atendido en ese país.

“Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos”, dijo el Presidente. “¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos?, ¿por qué no atienden a sus jóvenes?”.

El mandatario hizo estas declaraciones durante su conferencia matutina justo antes de reunirse con Liz Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que está de visita en México precisamente para hablar de la crisis generada por esta droga.

El pronunciamiento también coincide con los llamamientos de los republicanos estadounidenses a utilizar el ejército de Estados Unidos para atacar los laboratorios de drogas en México.

El Gobierno mexicano ha reconocido en el pasado que el fentanilo se produce en laboratorios de México con precursores químicos importados de China. De hecho, entre las autoridades estadounidenses e incluso mexicanas apenas se discute que casi todo el fentanilo que se consume en Estados Unidos se procesa en México.

En febrero, el Ejército mexicano anunció que se había incautado de más de medio millón de pastillas de fentanilo, en lo que denominó el mayor laboratorio de drogas sintéticas descubierto hasta esa fecha. El ejército dijo que el laboratorio al aire libre fue descubierto en Culiacán, la capital del Estado de Sinaloa.

En la misma ciudad, en 2021, el Ejército allanó un laboratorio que, según sus estimaciones, fabricaba unos 70 millones de pastillas de fentanilo al mes para el Cártel de Sinaloa.

Al fentanilo se le atribuyen unas 70 mil muertes anuales por opiáceos en Estados Unidos, e instituciones oficiales mexicanas también hablan de un incipiente consumo en las ciudades mexicanas de la frontera.

López Obrador subrayó que este tema se usa con fines propagandísticos por parte de políticos republicanos que quieren mandar a las fuerzas armadas a México para combatir a los cárteles, algo que consideró un insulto a la soberanía del país.

AP

"Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo"

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México



Republicanos lanzan dardos al Presidente

Senadores republicanos presentaron una resolución sobre las relaciones entre Estados Unidos y México, en la que si bien destacaron que hay “intereses compartidos”, afirmaron que en temas como la inmigración ilegal y lucha contra las drogas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene una postura contraria a la que esperarían, pues lejos de encontrar soluciones, alimenta la crisis.

“La administración de Biden no está aplicando plenamente nuestras leyes. Este colapso amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos en temas que van desde la inmigración ilegal hasta la lucha contra las drogas”, agregó el senador Ted Cruz.

“El Presidente mexicano, López Obrador, parece decidido a empeorar cada una de estas crisis al negarse a tomar medidas para aliviarlas. Esta resolución ejemplifica la falta de voluntad de EU para aceptar la inacción en estas políticas imprudentes. No se equivoquen, lo haremos responsable a él y a su administración”, indicó Cruz.

En la resolución se “pide la priorización de un plan detallado para reducir la producción y el tráfico de narcóticos ilícitos en México, incluido el fentanilo producido con precursores químicos de China”, y pide a México respetar acuerdos anteriores.

El senador Marco Rubio indicó que "la relación bilateral de la administración Biden y el Gobierno de México sigue siendo probada”, y detalló que "ya sean los vínculos de López Obrador con los tiranos marxistas y antiestadounidenses en nuestra región, la crisis fronteriza de Biden que está afectando directamente al pueblo estadounidense o la realidad de que las organizaciones criminales transnacionales controlan secciones enteras de México e inundan las comunidades estadounidenses con fentanilo, debemos hacer todo lo posible para proteger a nuestra nación y defender el Estado de derecho en la región de estas amenazas”.

El Universal