Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos detectaron tres millones quinientos veinte mil pastillas de fentanilo, dentro de un cargamento de ejotes que era trasladado de México a Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron esta misma semana en el Puerto de Entrada de Otay Mesa, ubicado entre Tijuana y California. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, los oficiales se encontraron con un hombre de 48 años que conducía un camión con remolque proveniente de México, con un envío declarado como ejotes.

Durante la inspección inicial, un oficial de CBP remitió al conductor y la carga para una inspección agrícola intensiva, sin embargo, al realizarle un escaneo al camión, se encontraron con diversas irregularidades, por lo que solicitaron el apoyo de un binomio canino de detección de narcóticos.

El can alertó a los oficiales sobre la presencia de los mismos, por lo que se realizó entonces una inspección intensiva a los ejotes, encontrando en ellos 308 paquetes ocultos entre los mismos.

Los narcóticos fueron probados e identificados como pastillas de fentanilo con un peso total de 776.03 libras, y un valor estimado en la calle de 21 millones ciento veinte mil dólares, notificó la oficina de aduanas estadounidense.

Los oficiales de CBP incautaron el tractor, el remolque y los narcóticos, mientras que el conductor, quien viajaba desde México, fue detenido por el presunto intento de contrabando de narcóticos y fue entregado a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.

“El CBP reconoce el desempeño excepcional de nuestros oficiales y aplaude sus continuos esfuerzos para proteger y servir a nuestras comunidades. Esta incautación brinda información y muestra cómo nuestros oficiales trabajan juntos en colaboración para mantener esta peligrosa droga fuera de las calles”, dijo Rosa Hernández, directora del puerto de la instalación de carga de Otay Mesa.

Lo importante son los resultados, dice EU

Ante la polémica por la infiltración de agentes de la DEA con “Los Chapitos”, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, respondió que lo importante son los resultados, además de que se trata de operaciones a nivel mundial.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó intromisión de la Agencia Antidrogas (DEA) de EU, evitó contestar si se le informó al Gobierno de México sobre las operaciones.

“Fue una investigación mundial: en China, Guatemala y en Estados Unidos. Los esfuerzos fueron grandes”, subrayó Salazar.

Expuso que al margen del detalle de las operaciones y cómo ocurrieron, el resultado es que se inician procesos contra “personas delincuentes muy malas”.

Si bien dijo que dará detalles de las operaciones de seguridad entre México y Estados Unidos, señaló que las organizaciones criminales operan a nivel mundial, por lo que se debe trabajar conjuntamente para romper estas redes delictivas.

“Lo que me importa son los resultados. Nosotros sabemos que para la seguridad de los pueblos de Estados Unidos y de México se requieren los resultados, que serán cuando baje el número de armas, que llevamos un esfuerzo fuerte; en el fentanilo, parar los precursores que llegan por los puertos y otros lugares, también en ese esfuerzo tenemos que tener éxito”, apuntó.

Delegación de EU se reunirá con Sedena y Marina. El diplomático anunció que funcionarios de Defensa de Estados Unidos visitarán México la próxima semana para reunirse con funcionarios de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina a fin de fortalecer la agenda bilateral. “Llegan no sólo líderes de la Defensa de Estados Unidos a tener reuniones con la Marina y Sedena y otras autoridades, también viene el sector privado”, dijo.

En conferencia de prensa, detalló que vendrán 40 empresas porque se trata de una relación de enlace entre Estados Unidos y México. El embajador dijo que entre los funcionarios estadounidenses estarán la almirante Linda L. Fagan, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos.

El Universal

Telón de fondo

Estados Unidos dice que México colaboró para investigar a Cártel de Sinaloa

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo el pasado jueves que México sí colaboró en la investigación contra el Cártel de Sinaloa, pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador les acusase de infiltrarse sin autorización y sin informar a su Gobierno.

López Obrador criticó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) por la supuesta infiltración en México para investigar al Cártel de Sinaloa y presentar cargos sobre sus cabecillas, entre ellos cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por tráfico de fentanilo y otras drogas.

El portavoz de la Casa Blanca John Kirby defendió la imputación de 28 miembros del grupo criminal y enmarcó la operación en el objetivo de Estados Unidos, Canadá y México contra los traficantes de droga.

“El presidente (Joe Biden) tuvo una importante discusión en México con el Presidente López Obrador y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sobre la necesidad de seguir presionando a los traficantes de drogas y a los cárteles y lo que hizo el Departamento de Justicia es un paso en esa dirección”, dijo aludiendo a los compromisos de los tres mandatarios en su reunión del pasado enero.

La lucha contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético producido en México a partir de precursores químicos que llegan mayoritariamente de China, ha causado numerosas fricciones entre ambos países a lo largo de los últimos meses.

EFE

“No queremos ayuda, entre comillas, de nadie”: López Obrador

Ante las acusaciones de que la DEA, el Pentágono y otras agencias de EU estén espiando al Gobierno mexicano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que México no acepta ninguna intervención y que su Gobierno tiene capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada.

“La enseñanza mayor es que somos libres, somos independientes y nosotros tenemos que arreglar, los mexicanos, nuestras diferencias sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libres y soberanos.

La segunda lección es que en nuestros días, que se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir ayudarnos, a apoyarnos para enfrentar a la delincuencia organizada. Desde aquí, desde el puerto de Veracruz, y que se oiga bien y que se oiga lejos, no aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie”, expresó en la conmemoración del 109 Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz.

El Universal