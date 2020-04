Municipios que mejor y peor aplican el "Quédate en casa"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 97% de los municipios han cumplido con el programa "Quédate en casa" para evitar contagios del coronavirus COVID-19; sin embargo, hay algunos municipios donde ha aumentado la presencia de personas en las calles incumpliendo las medidas sanitarias del gobierno federal; entre ellos se encuentra Macuspana, Tabasco, el municipio natal del Mandatario, y Palenque, Chiapas, donde el Presidente tiene un rancho.

"Hay que quedarnos en la casa, porque si no se ha desabordado la pandemia ha sido por la participación de todos"

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal pidió a la población quedarse en casa y no relajar las medidas de sana distancia porque si no podría desbordarse el índice de contagios por la pandemia.

"Aprovecho para llamar para que no se relajen las medidas. Hay que quedarnos en la casa, porque si no se ha desabordado la pandemia ha sido por la participación de todos, el apoyo de la gente; tenemos estudios sobre movilidad, es preocupante que en algunos casos hay municipios en donde la movilidad desgraciadamente es la misma de antes, y en algunos casos hasta ha aumentado, pero no es general, en la mayoría de los casos sigue ayudando, cumpliendo, porque esto si afecta, si no hacemos caso, pues hay más contagio".

"Eso sí calienta... Un llamado, paisanos, no me gustó eso. Y no es nada personal, mira cómo me pusieron a mí ahí, ahora sí que es el doble porque es Macuspana y es Palenque", comentó el Presidente entre risas.

Menor cumplimiento de "Quédate en casa"

Además, entre los municipios con menor cumplimiento del programa "Quédate en casa" están: Río Bravo, Tamaulipas; Pénjamo, Guanajuato, y San Felipe del Progreso, México, donde la movilidad en días de emergencia sanitaria apenas hubo una reducción de entre dos y 14% menos respecto a días con actividad normal.

En tanto que los municipios y alcaldías que donde más del 50% de la población está cumpliendo con este programa están las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, así como los municipios Mexicali, Baja California y San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Por entidad federativa, los estados que menos han cumplido con este programa están Hidalgo, Colima, Durango, Oaxaca y Querétaro, a diferencia de Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México y Sonora donde hasta el 77% de los habitantes se resguarda en sus casas.

JM