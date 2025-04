Sheinbaum rechaza "visión muy negativa" de la economía ante los aranceles

La Presidenta, Claudia Sheinbaum, se opuso a una "visión muy negativa" de la economía de México pese a los aranceles que dará a conocer este miércoles Donald Trump, el mandatario de Estados Unidos, destino del 80% de las exportaciones mexicanas.

La Mandataria defendió ante las interrogantes de la prensa al pronóstico oficial de crecimiento del 1.5 % al 2.3% que estimó el martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) pese a las alertas de recesión para México de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) por las tensiones comerciales.

"Es una visión muy negativa la que tienes, nosotros no compartimos esa visión. Mira, 333 mil 28 millones de pesos (16 mil 381 millones de dólares) adicionales en recaudación (en el primer trimestre del año), casi 20 % más en términos reales respecto a 2024", expuso Sheinbaum.

La Mandataria reivindicó la "fortaleza" de la economía de México, el principal socio comercial de Estados Unidos, horas antes de que Trump anuncie en lo que ha calificado este 'Día de la liberación', aranceles a varios países del mundo, agregando posibles gravámenes del 25% a todos los productos mexicanos.

La SCHP rebajó el martes la previsión de crecimiento para 2025, que previamente se estimaba en un rango del 2% al 3%, al reconocer que "incide la cautela empresarial ante la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos".

Pero la Presidenta menciono que "eso no quiere decir que" el Gobierno "tenga una visión negativa de la economía nacional", al señalar que en marzo hubo un récord de 22 mil 46 millones de empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Marzo, el mayor número de empleos, con todo y los anuncios que ha habido respecto a los aranceles por parte del presidente de los Estados Unidos y nosotros estamos trabajando", manifestó.

La Presidenta resaltó que responderá a los aranceles de Trump el jueves con una visión fortalecida del 'Plan México', que presentó en enero y que supone una estrategia junto al sector privado para que la economía mexicana llegue al top 10 mundial y concretar al menos 277 mil millones de dólares de inversiones hasta 2030.

"No vamos a adelantar (el plan). Mañana vamos a anunciar. Es un programa integral lo que vamos a anunciar, no es un asunto de si tú me pones tarifas yo te pongo tarifas o aranceles. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otros, de la industria automotriz", dijo.

