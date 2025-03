Lleva Seytú al siguiente nivel

Cuando terminó sus estudios universitarios, Kenya Vergara se incorporó a la empresa Seytú, la marca de productos de belleza de Grupo Omnilife, y desde entonces ha buscado como crecer y llevar a la compañía al siguiente nivel.

En entrevista, la hija del empresario Jorge Vergara reconoce que ha sido un largo camino de aprendizaje, fracasos y éxitos.

“Al principio, y lo digo muchas veces, no tenía la menor idea de cómo hablar en público, cómo llevar una línea de belleza” , admitió.

Pero fue gracias a los consejos de su padre Jorge Vergara que poco a poco fue aprendiendo y llevando al éxito a la empresa.

El primer proyecto que le encargaron fue relanzar la marca Kenya Vergara, la cual lleva su nombre y que después evolucionó a Seytú.

“Ahora sí que fue probar, me equivoqué muchas veces, mi papá me decía inténtale por allí, me decía si tú crees en el producto y me aseguras que estás haciendo un producto de calidad las cosas tienen que salir bien, entonces era la responsabilidad de asegurarme del producto unas cosas nos salieron bien y a lo mejor en otras nos equivocamos” , recordó.

Kenya Vergara reconoce que gracias al equipo de colaboradores y expertos con los que cuenta pudieron crecer la empresa y llevar la marca más lejos.

Actualmente, la marca Seytú tiene presencia en más de 20 países, principalmente de Centro y Sudamérica.

“Hemos crecido en muchos países, abrimos Honduras y Guatemala el año pasado, estamos en Brasil, Argentina es uno de los mercados más grandes, a pesar de que ha sido muy retador todo lo que ha pasado con Argentina, pero ahí estamos al pie del cañón”, precisó.

Actualmente, la marca Seytú tiene presencia en más de 20 países, principalmente de Centro y Sudamérica.

Con un portafolio de más de 100 productos en todas las categorías: Capilar, facial, maquillaje y perfumes, Seytú se ha convertido en una marca preferida de los distribuidores de productos Omnilife.

Para llevar la marca a otro nivel, la empresa lanzó campañas muy ambiciosas como el patrocinio del concurso Miss Universo, además de la colaboración con Luis Torres, un experto internacional del maquillaje y patrocinios en el deporte.

Kenya Vergara explica que Seytú brinda una oportunidad económica para las mujeres y hombres que quieren transformar su vida.

“Seytú es una oportunidad para quien quiera, las puertas están abiertas para quien quiera transformar su vida, mujeres de donde vengas, quien seas, la oportunidad es para todas y todos, el mundo del maquillaje ya no solo es para mujeres, sino también para hombres, pero a lo mejor es un camino que las mujeres conocen más y es más fácil desarrollarse”, precisó.

Los productos de Seytú, dice, se elaboran con los más altos estándares de calidad.

“Invertimos mucho tiempo para tener un producto de calidad, nos gusta que la gente tenga una buena herramienta para hacer su negocio y obviamente que se cuide su piel con los mejores ingredientes”, dijo.

Además, la plataforma comercial de Seytú que les permite a los distribuidores de la marca lograr el éxito y sus metas.

“Lo que más nos importa es la gente, qué la gente pueda tener una herramienta, que se pueda transformar, perseguimos el resultado de la gente, no otras cosas, no pensamos solo en el beneficio de la empresa, obviamente es importante tener una empresa sólida, pero lo que más nos importa es la gente” , aseguró.

Seytú también se destaca, además, por la calidad de sus productos, cuentan con productos patentados, no hacen pruebas en animales y realizan pruebas en laboratorios propios y externos.

Durante estos años en la empresa, el reto personal de Kenya Vergara ha sido superarse y trabajar en sí misma.

“Ha sido un viaje muy emocionante, retador, obviamente sin mi papá no fue fácil, pero también con muchas ganas de llegar sus sueños mucho más lejos”, concluyó Kenya Vergara.

