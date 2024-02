Tres personas murieron y dos más resultaron heridas ayer tras ser atacadas por un comando al salir de un antro en la ciudad de Villahermosa.

Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana puso en marcha un operativo logrando la detención de siete de los agresores de estos jóvenes que fueron abatidos al salir del centro nocturno llamado Hope 52, ubicado en la zona de Tabasco 2000, justo detrás del centro administrativo de Gobierno.

En un comunicado, la dependencia estatal informó: “Como parte del operativo Tabasco Seguro, elementos de la #SSPCTabasco detuvieron a siete masculinos relacionados con un enfrentamiento en un bar de Tabasco 2000 de Villahermosa en el que perdieron la vida tres personas”.

Detienen a siete sujetos tras tiroteo

Señalan que, en las primeras horas de ayer, efectivos de la Policía estatal tuvieron conocimiento sobre detonaciones en un conocido bar, por lo que se dirigieron de inmediato al lugar y como resultado del operativo, los policías estatales detuvieron a siete masculinos, todos con domicilio en Villahermosa y algunos de los cuales pretendían darse a la fuga. También fueron asegurados un arma de fuego y tres vehículos, entre ellos una camioneta.

A través de la red social X, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, lamentó los hechos y aseguró que no quedarán impunes. “Lamento profundamente los hechos que se suscitaron en un centro de diversión nocturno de la zona de Tabasco 2000, Villahermosa, donde perdieron la vida tres jóvenes. Desde el primer momento he girado instrucciones para que se investigue a profundidad y este acto no quede impune, y las responsabilidades lleguen hasta sus últimas consecuencias”, afirmó.

Capturan a autores materiales del multihomicidio en posada

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) informó de la captura de dos presuntos autores materiales del multihomicidio registrado el 17 de diciembre 2023, en una posada en la ex hacienda de San José del Carmen en Salvatierra, que dejó 12 muertos.

La Fiscalía precisó que se trata de Óscar Osvaldo, alias “El Borre”, y Paloma “N”, identificados como miembros del grupo armado que atacó a los jóvenes dejando 12 muertos y 14 heridos.

Señaló que un equipo de expertos criminalistas, quienes recopilaron e identificaron evidencia relacionada con la investigación, permitieron la identificación de los ahora detenidos. Cabe destacar, que según la FGE, los detenidos han participado en múltiples eventos delictivos registrados en la zona Laja-Bajío.

La posada se realizó el sábado 16 de diciembre en la ex hacienda de San José del Carmen, ubicada sobre el kilómetro 7.8 de la carretera Salvatierra-Cortázar, sin embargo, la festividad duró hasta la madrugada del domingo 17 de diciembre, en donde un grupo de amigos celebraban el inicio de la época decembrina.

Sin embargo, la festividad terminó en tragedia cuando hombres armados comenzaron a disparar contra las personas presentes.

