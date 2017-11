Moreno Valle descarta salir del PAN para buscar presidencia

El aspirante a la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México, Rafael Moreno Valle descartó que vaya a renunciar a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) y aseguró que no aceptará ofertas de ningún otro partido para buscar la presidencia en 2018.

En entrevista previa a su participación en el programa Pensar México en la Feria Internacional del Libro (FIL), Moreno Valle afirmó que, aunque no resulte favorecido, apoyará al candidato siempre y cuando sea elegido mediante un proceso democrático.

"No validaría una competencia donde ya se tenga a un ganador predeterminado. Yo solamente entro en un mecanismo democrático a competir entendiendo que en una democracia puedes ganar o perder. Si no soy favorecido apoyaría con todo entusiasmo y convicción a quien gane. Pero si es una farsa, no me prestaría a legitimarla".

"Quiero dejar muy claro que yo me quedo en el PAN, He visto noticias falsas que afirman que buscaría la candidatura por otro partido pero ni me han ofrecido la candidatura por ningún otro partido y aunque me la ofrecieran, no lo aceptaría".

"No sería candidato de ninguna otra institución que no sea el PAN sólo o en coalición como lo es el Frente Ciudadano por México".

Consideró que la elección del candidato del Frente debe abrirse a la ciudadanía e indicó que los lineamientos debe permitir que cualquier persona que aspire a la candidatura pueda participar en el proceso de elección.

Durante su participación en Pensar México, Moreno Valle destacó que las adicciones se deben combatir como un problema de salud y no de seguridad. Señaló también que se debe atacar la fortaleza económica de los cárteles.

"Es fundamental quitarles esa capacidad económica, aplicar la ley de extinción de dominio, quitarles sus propiedades y las empresas con las que lavan el dinero".

También se pronunció por corregir las inconsistencias del Sistema Penal Acusatorio para eliminar la "discrecionalidad" con la que actúan los jueces y ministerios públicos.

Por otro lado, señaló que debe existir un mecanismo para castigar a los gobernantes que incumplen con sus promesas de campaña que hicieron ante los ciudadanos.

GC