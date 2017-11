Mancera pide que candidato del Frente sea "verdaderamente ciudadano"

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano para que no equivoquen el rumbo y se garantice que el Frente sea "verdaderamente ciudadano".

"El llamado que nosotros hacemos es: no se equivoquen en el rumbo. Cuando se ha platicado y cuando hemos tenido la oportunidad de ser escuchados, lo único que hemos dicho es 'ciudadano'. De verdad acerquémonos a los ciudadanos, seamos diferentes", enfatizó.

Miguel Ángel Mancera insistió en que el procedimiento de elección del candidato del Frente Ciudadano por México debe ser transparente, en el que se den a conocer las cualidades y motivos por los cuales fue elegido.

"Lo que no puede y no debe suceder es que entres a una caja negra en donde inicia un procedimiento y no sabes lo que pasa adentro pero sale con una resolución. Eso no le puede suceder al Frente, sería lamentable, yo no acompañaría de ninguna manera un procedimiento así, yo estaría totalmente fuera de un procedimiento que no abone a la transparencia", afirmó.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno dijo que el Frente Ciudadano por México es una opción real hacia las elecciones del 2018. "Lo que hay que hacer es cuidar que realmente sea ciudadano, porque eso es lo que nosotros hemos estado hablando con la sociedad civil", agregó.

NM