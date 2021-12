Morena buscará juicio político contra Córdova y Murayama

Por no querer realizar la consulta de revocación de mandato, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscará juicio político para la destitución del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y del consejero electoral, Ciro Murayama Rendón.

El Consejero Suplente ante el INE, Hamlet García Almaguer, diputado federal por Morena y parte de la Comisión Electoral, señaló lo anterior tras la resolución de la SCJN, dictada en la Controversia Constitucional 224/2021 que suspende inmediatamente los efectos del Acuerdo de 17 de diciembre del año en curso, INE/CG1796/2021 que limitaba de manera arbitraria el ejercicio del Derecho Constitucional a la Consulta, consagrado por el artículo 35 fracción IX de la Carta Magna.

Una vía (para que se cumpliera) era la controversia, que fue lo primero que se hizo; otra la una queja ante la Contraloría interna, que se realizó este día; otra vía es de carácter penal, que ya se presento denuncia en Fiscalía de Combate a la Corrupción y, finalmente, en el artículo 110 esta el tema del juicio político para destituir a funcionarios.

“Esta última vía es inminente. Es natural que se va a hacer. A mí como integrante del Consejo me toca dictaminar las demandas; no me toca presentar, sino atender cuando lleguen, pero los diputados ya lo han anunciado, incluso el presidente del partido (Morena) ha invitado a los diputados a unirse. Es evidente que va a ocurrir, pero sería a partir de febrero”, dijo.

A partir de entonces, la resolución llevaría aproximadamente seis meses.

García Almaguer destacó que el INE pidió una cantidad excesiva para poder realizar el ejercicio, aunque hay alternativas con menos dinero.

Ellos insistieron en que necesitaban tres mil 850 millones de pesos (MDP), pero también aceptaron que tienen mil 500 disponibles y la Corte les dijo que es viable hacerla con eso.

INE retoma los trabajos para consulta

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que retomó los trabajos para la consulta de revocación en la que se decidirán si el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe seguir en el cargo, después de que la SCJN ordenase reactivar los preparativos.

“El INE recibió la determinación adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mandata continuar con el proceso de Revocación de Mandato con el presupuesto existente e informa que acatará la decisión en sus términos”, compartió la institución en un comunicado.

El INE aseguró que se mantendrá “atento a la resolución de fondo” que realice la Suprema Corte respecto del recurso de inconstitucionalidad que interpuso el 7 de diciembre por “insuficiencia presupuestal” ya que la determinación del alto tribunal tiene carácter provisional “y no resuelve el fondo del asunto”.

Señaló que la organización de la consulta requeriría una inversión de tres mil 830 millones de pesos.

EFE