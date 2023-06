De cara al Consejo Nacional de Morena de hoy, comenzó la cargada a favor de las aspiraciones presidenciales de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues al menos seis gobernadores y una secretaria de Estado expresaron abiertamente su simpatía hacia la mandataria capitalina.

En redes sociales, los gobernadores Salomón Jara, de Oaxaca; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero; Layda Sansores, de Campeche, Mara Lezama, de Quintana Roo, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, le mostraron su apoyo. También lo hizo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien señaló que, con Sheinbaum, “habrá” continuidad.

El primero en sumarse a la jefa de Gobierno fue Salomón Jara, al publicar una foto juntos dentro del Congreso de la capital del país.

“La transformación verdadera será con las mujeres o no será. Ellas han sido protagonistas de primera línea para luchar contra las injusticias, conquistar derechos y construir un país igualitario de libertades. Por eso, en México estamos listos para que sean ellas quienes conduzcan nuestro proyecto. ¡En México es tiempo de las mujeres!”, indicó el oaxaqueño.

La gobernadora del Estado de Colima publicó también en redes una foto donde se muestra sonriente junto a la única mujer “corcholata” de Andrés Manuel López Obrador. Igualmente, Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, celebró la inclusión histórica de las mujeres a la conquista por la Presidencia de México en 2024.

También con imágenes junto a la mandataria, los gobernadores Layda Sansores y Américo Villarreal destacaron las cualidades de Sheinbaum para escalar hacia la silla presidencial.

Marcan fecha para renuncia

En tanto, el Consejo Nacional de Morena votará un acuerdo para que las “corcholatas” dejen su cargo a más tardar el 15 de junio, a fin de participar en el proceso interno para elegir al candidato presidencial.

Fuentes de Morena consultadas señalaron que aún no hay un acuerdo sobre el número de encuestas que realizará el partido para definir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024.

Algunos consejeros proponen que solamente se realice una encuesta con los perfiles más destacados: la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal.

En este ejercicio también entraría Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y Manuel Velasco, del Partido Verde.

SUN

Claudia Sheinbaum agradece apoyos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum agradeció las muestras de apoyo, aunque solicitó esperar al Consejo Nacional de Morena que se realizará hoy.

En sus redes sociales dijo: “Agradezco las muestras de apoyo y afecto que me han brindado algun@s compañer@s de nuestro movimiento que tienen encargos públicos relevantes”.

Sin embargo, es importante esperar al Consejo Nacional para considerar los tiempos y las características de este nuevo proceso que inicia a partir de mañana (hoy). Recordemos que en unidad somos invencibles”, sostuvo.

Sin actividades públicas, la jefa de Gobierno, realizó actividades privadas que dio a conocer en sus redes sociales.

Por la mañana, visitó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también supervisó la Línea 1 del Metro, por último visitó la planta solar y la planta de biodiésel de la Central de Abasto.

SUN

Ebrard lamenta el “apoyo oficial”

El aún canciller, Marcelo Ebrard, lamentó lo que calificó de “cargada oficial” de gobernadores a favor de otras “corcholatas” presidenciales como Claudia Sheinbaum.

En vísperas del Consejo Nacional de Morena, apuntó: “Lo mismo gobernadoras y gobernadores, que aprovechen sus últimos mensajes de la cargada oficial. El lunes ya no podrán”.

En entrevista al término de la Exposición Dinos en Los Pinos, dijo que estás prácticas son del viejo PRI y están “muy mal, muy mal”.

Sin embargo, comentó que está muy optimista de los acuerdos que se plasmarán en el Consejo Nacional de Morena y acentuó que, por regla, todas las “corcholatas” tendrán que renunciar a sus cargos.

El todavía titular de Relaciones Exteriores aprovechará las últimas horas en el cargo y previo al Consejo Nacional de Morena viajará a Chiapas a invitación de su amigo, Pío López Obrador.

SUN

Hoy se enterarán: Adán Augusto

Entre gritos de: “¡Presidente, presidente!”, fue recibido en una comunidad indígena de Chiapas el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien apuntó: “Este domingo ya se enterarán”, en clara alusión del Consejo Nacional de Morena donde se definirán las reglas para elegir al candidato presidencial.

En Chiapas ante más de 25 mil personas, afirmó: “Es posiblemente la última vez que vengo como secretario de Gobernación y como representante del Presidente de la República. Y como estamos en una tarde de confesiones, les digo, vamos a hacer todo para que se le vuelva a hacer al sureste de México. Apoyemos con todo al Presidente Andrés Manuel López Obrador. La transformación de la patria va a seguir. Se va a consolidar y sabemos que tenemos que hacerlo en unidad y con lealtad, con lealtad a un proyecto de nación", recalcó.

Sostuvo su compromiso de seguir la obra del Presidente y adelantó: “Seguramente el domingo en la noche ya se enterarán”.

SUN

Sería suicida dejar la 4T: Noroña

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, afirmó que sería suicida e irresponsable que por no ganar la contienda interna, cualquiera de los aspirantes decidiera irse del movimiento (Morena-PT-PVEM) para ser abanderado de otra fuerza política por la Presidencia de la República, ya que con ello se pondría el riesgo el triunfo del movimiento y el proceso de transformación.

Sin embargo, Fernández Noroña, estimó que ninguno de quienes aspiran a la candidatura presidencial están en esa lógica; pero externó su preocupación por las campañas de denuestos, intrigas, mentiras y de lodo, que ciertos integrantes de los equipos de aspirantes, emprenden contra otros contendientes para tratar de frenar su crecimiento.

Agregó que está invitado a la reunión del Consejo Nacional de Morena, junto con los cuatro militantes de Morena (Claudia Sheimbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal), además de Manuel Velasco, del PVEM.

SUN

Seré factor de unidad: Monreal

El senador Ricardo Monreal afirmó que será factor de unidad en el partido y afirmó de manera categórica que va a respetar y a honrar lo que resulte en las encuestas.

En rueda de prensa en Culiacán dijo sobre sus adversarios reiteró que les tiene cariño y amistad con los tres.

Dijo que cualquiera de los cuatro puede ofrecer al país profundización de la vida democrática y de la transición política que México vive desde el 18.

También insistió en que él se siente el más capaz por su amplia trayectoria política.

Dijo que no va a ser instrumento de división, que no está pensando salirse de Morena, aunque no le vaya bien en la encuesta, aunque no le toque nada, y que si ese es el caso se dedicará a ser maestro.

Hizo mucho hincapié en que no va a traicionar a Morena, ni al Presidente de la República.