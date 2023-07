Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, afirmó que ninguna “corcholata” ni competidor del frente opositor conformado por el PRI, PAN, PRD y organismos ciudadanos quiere sostener un encuentro con él para hablar de los temas clave para el país. Esto tras la negativa de Xóchitl Gálvez a debatir con él.

“Pues todo mundo tiene miedo, entonces yo aquí sigo”, dijo el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien ayer acudió a Naucalpan, en el Estado de México, para convivir con jóvenes.

Durante ese encuentro, Ebrard hizo una rutina de ejercicio para pecho y brazo y hasta bailó al ritmo de Caballo Dorado con la canción “No rompas más”.

Ebrard Casaubón aprovechó para hablar sobre la importancia del deporte y el trabajo en comunidad para erradicar la inseguridad en dicha localidad.

También explicó su Plan Ángel, con el que busca disminuir los índices delictivos al usar tecnología e inteligencia artificial.

Gálvez pide que AMLO sea inscrito en el registro de violentadores

De visita en Oaxaca, la senadora Xóchitl Gálvez advirtió que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe ser sancionado e inscrito en el registro de personas responsables de violencia política contra las mujeres en razón de género. En conferencia de prensa, explicó que ese tipo de violencia se da cuando una autoridad quiere impedir que alguien acceda a espacios de poder por el simple hecho de ser mujer. Dijo que el Presidente López Obrador le está echando todo el poder del Estado.

“Eso de lo que él se quejó y que decía que los Presidentes no deberían hacer, eso del ‘cállate chachalaca’ a (Vicente) Fox, él lo está replicando todavía más grave. Haberse atrevido a meterse en mis cuentas fiscales de la empresa, que es secreto fiscal, que es secreto bancario, violando la ley, porque no me encontraron en mis cuentas personales un peso mal habido. Lo que se va a topar es que soy una empresaria desde hace 31 años”, remarcó.

“Me voy a ir a los tribunales y le voy a ganar, y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores, porque decir que soy un globo que me inflan, decir que soy un títere de hombres, es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha”, advirtió.

Por otra parte, insistió en que no hay ningún hombre detrás de ella y enfatizó que “yo sí tengo los ovarios para deslindarme de Fox y de quien me tenga que deslindar, porque yo estoy aquí por mi mérito, por mi capacidad, por mi trabajo, por mi talento”, expresó.

En este marco, aclaró que ella nunca ha dicho que los adultos mayores tienen que seguir trabajando y que deben desaparecer las pensiones, pues las únicas pensiones que no regresarán son las de los ex Presidentes.

Xóchitl Gálvez puntualizó que lo que sí ha dicho es que, de ganar las elecciones, en su Gobierno no habrá “huevones”, como Ignacio Ovalle, ex director de Segalmex, “que es un ‘talegón’, por cierto, que está ahí en Gobernación sin hacer nada. Esos son los ‘huevones’ que no va a haber conmigo, gente como Nacho Ovalle”.

La aspirante a candidata presidencial visitó ayer al Estado de Oaxaca. EL UNIVERSAL

Sheinbaum, primera en recorrer el país

Con su recorrido de ayer por Colima, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera de las aspirantes presidenciales de Morena en recorrer todos los Estados de la República.

Los aspirantes morenistas iniciaron sus recorridos para realizar actos que ellos denominan “Asambleas informativas” el 19 de julio, y, de acuerdo con las reglas de su proceso interno, tendrán hasta el día 27 de agosto para hacer recorridos.

Tras estos recorridos, Morena levantará la encuesta con la cual se determinará quién será el coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, quien, eventualmente, será el o la candidata presidencial de Morena.

El resultado de la encuesta se dará a conocer el 6 de septiembre.

Sheinbaum arrancó sus recorridos el 19 de julio en Oaxaca, por lo que en poco más de un mes completó su primer recorrido nacional.

Por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá emitir esta semana los lineamientos para regular y fiscalizar las giras por el país de los aspirantes presidenciales, tanto de Morena como del Frente Amplio por México.

Las giras

Preciado propone portación de armas

Ante los alarmantes índices de inseguridad que día a día incrementan, Jorge Luis Preciado Rodríguez, aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, revivió su propuesta para que la ciudadanía pueda portar armas de fuego para su legítima defensa. Recordó que, como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, en octubre de 2016 presentó una iniciativa para reformar el Artículo 10 Constitucional, a fin de que los mexicanos puedan portar armas en sus vehículos o negocios para hacer frente a un robo o asalto.

Adán llama a apoyar al Presidente

Con claridad, el aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, advirtió “que aún en las diferencias, no podemos ser egoístas, porque si alguno de nosotros se tropieza, se tropieza el movimiento”. Por ello, llamó a acompañar al Presidente Andrés Manuel López Obrador en el último tramo de su mandato, y pidió tener confianza en que “vamos por el camino correcto, el camino de la transformación de la vida pública del país” que encabeza el Presidente, cuyo objetivo es afianzar la revolución de las conciencias.

Monreal llama a la unidad en Morena

Ricardo Monreal advirtió que la división de Morena podría significar la pérdida de la Ciudad de México en 2024. Durante su gira en Milpa Alta, el senador hizo un llamado a la unidad y a evitar errores para mantener la jefatura de Gobierno. Destacó la importancia de trabajar en equipo y recuperar alcaldías perdidas en 2021. Monreal consideró clave la ciudad debido a su gran número de habitantes y propuso buscar nuevos liderazgos para encabezar las candidaturas. El legislador convocó a todos los grupos de izquierda progresista a mantenerse unidos.

