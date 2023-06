Experiencia, salir bien librado en las adversidades y el no ser un oportunista son las cartas de Marcelo Ebrard para encabezar los destinos de Morena rumbo a la Presidencia en 2024.

En entrevista, destacó los cargos importantes que ha tenido a lo largo de su carrera política.

“En el caso de la Ciudad de México, fui el mejor alcalde del mundo”, afirmó.

El ex canciller afirmó que también salió airoso en situaciones como el sismo de 1985, la negociación de la paz en el conflicto en Chiapas en 1994, enfrentar el desafuero de López Obrador y la persecución política de la que fue objeto por el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Destacó que también fue un reto abordar diversos temas con Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, y la compra de vacunas para el COVID-19.

Aclaró que no va a desaparecer ningún programa federal.

“La cuarta transformación y sus programas importantes, sobre todo aquellos que tienen mucho impacto con la gente, van a estar ahí, ya están en la Constitución y se van a respetar”.

En su visita a Vallarta, reconoció la importancia de Jalisco en la actividad económica nacional.

“Yo he dicho que sin Jalisco no podemos pensar en un México próspero por la importancia que tiene el Estado”.

AMLO promociona a “corcholatas” porque son “gente de confianza”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó a las “corcholatas presidenciales” porque son gente de confianza y así seguirá la transformación.

Al inaugurar y recorrer 18 kilómetros de un camino artesanal de concreto, en esta comunidad de los Valles Centrales de Oaxaca, el Mandatario promocionó a los aspirantes de Morena, PT y PVEM que lo sucederán en 2024.

“Y va a haber un relevo, y estoy seguro de que va a seguir la transformación, porque la gente lo quiere, en todo México, yo no puedo continuar porque tenemos que ser respetuosos del principio del sufragio efectivo no reelección, así lo planteó el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero”.

“Pero los que pueden sustituirme son gente de confianza, yo los recomiendo, y ustedes van a decidir también porque ya también se acabó el dedazo, la imposición”.

Acompañado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara; el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton; el titular de Banobras, Jorge Mendoza y del INPI, el Presidente López Obrador adelantó que para el próximo ciclo escolar los libros de texto gratuito promoverán el humanismo, no el individualismo.

“Vamos a mejorar los libros de texto, ya vienen libros nuevos con otros contenidos, porque antes querían volvernos individualistas, egoístas, ya no es así, ahora tenemos que recoger la experiencia de las comunidades indígenas, de lo que ustedes hacen, cómo trabajan unidos, lo que es la ayuda mutua, lo que es amor al prójimo”.

Aseguró que pueden ser profesionistas, grandes científicos, pero humanistas, que no se les endurezca el corazón, porque ése es el propósito para los estudiantes de la generación que nos van a relevar.

“Que tengan esa formación humanista, que piensen siempre en los demás”, expresó.

El Universal

El Presidente inauguró el Camino Rural Coatecas Altas - San Juan Lachigalla. ESPECIAL

Es gratificante la cercanía: Ebrard

Al concluir su primera semana de recorridos por diferentes Estados del país, Marcelo Ebrard aseguró que ha sido muy gratificante su acercamiento con los morenistas. “Estoy muy contento, me ha recibido bien la gente, en todos lados me ha ido bien, la gente es muy afectuosa y cariñosa”, afirmó.

El aspirante dijo que ha estado trabajando con todos los sectores de la población como jóvenes, adultos mayores, mujeres, ganaderos y empresarios. “Hay que dialogar con todos los sectores, el objetivo principal es reducir la desigualdad, eso no se me olvida y hasta el momento ese es mi principal objetivo”, comentó.

Hasta el momento ha visitado Estado de México, Hidalgo, Sinaloa y Jalisco pero espera estar en los 32 Estados en los próximos días. “Tengo que hacer propuestas y recoger las propuestas que me diga la gente, primordialmente escucharlos y sumarme aquellas que son razonables”, concluyó.

El partido en el Gobierno, Morena, acordó que su candidatura presidencial se defina mediante una encuesta que incluirá varias preguntas con las que se medirá la percepción de la población.

Marcelo Ebrard se encontró ayer con morenistas en Puerto Vallarta. ESPECIAL

Germán Martínez declina como candidato

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, anunció su decisión de no participar en la contienda para seleccionar a la candidata o el candidato presidencial de la alianza opositora en 2024. En un video publicado en redes sociales, el legislador sin partido expresó su desacuerdo con el método que la coalición Va por México está definiendo, con campañas anticipadas que violarían la ley electoral, “cargadas empresariales” y dinero sin fiscalización.

“Quiero agradecer desde el corazón a los ciudadanos que apoyaron mi aspiración de llegar a ser Presidente de México. Con la aspiración de devolverle el miedo a los criminales en las calles de México y la aspiración de recuperar la brillantez internacional con un jefe de Estado que nos dé orgullo a todos”.

El Universal

Sheinbaum cierra gira en Estado de México

La aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum, destacó que en su gira de ayer por el Estado de México reunió a 75 mil personas, y aseguró que esto demuestra que sus habitantes están contentos por haber derrotado a unos “dinosaurios” con Delfina Gómez, virtual gobernadora de la Entidad. Cabe mencionar que Sheinbaum Pardo visitó Tecámac, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, y en estos eventos destacó que un “susurro” va recorriendo el país y que este ya pasó por el Estado de México, ya que dice: “Es tiempo de mujeres”, tras la victoria de Delfina Gómez.

Explicó que aún hay estigmas de que las mujeres no tienen capacidad para un puesto presidencial, “pero les digo que como jefa de Gobierno disminuimos la inseguridad en un 50 por ciento”.

El Universal

La 4T requerirá cinco sexenios: Adán Augusto

La revolución de conciencias que significa la Cuarta Transformación no se puede consolidar en sólo seis años, por lo que se necesitan cuatro o cinco sexenios para lograrlo, advirtió el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. En su recorrido por Oaxaca, aseguró que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador está sentando las bases para que no haya desigualdad social en México. “Una revolución de conciencias no se consolida en seis años. Necesitamos trascender. Esta revolución seguramente va a durar 12, 18, 24, 30, muchísimos años más, porque es lo que necesita México, que haya un Gobierno cercano a su pueblo, cercano a su gente, que haya programas sociales, que haya más apoyo para los jóvenes, que se apoye a los hombres del campo, a los pescadores, a los trabajadores”.

El Universal

CT