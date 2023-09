La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum designó a Adán Augusto López, como su coordinador político y a Ricardo Monreal, como su coordinador de Organización y Enlace Territorial.

En redes sociales, Sheinbaum detalló que los nombramientos son para “apoyar” en la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación.

Sheinbaum fue designada al cargo de Coordinadora Nacional el pasado 6 de septiembre tras ganar las cinco encuestas levantadas en el proceso interno de Morena donde también participaron Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

También fueron aspirantes Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco Coello y Marcelo Ebrard, este último impugnó el proceso al no estar de acuerdo con los resultados.

Adán Augusto López, quién tendrá la responsabilidad de ser coordinador político, fue secretario de Gobernación hasta el pasado 16 de junio de este año.

Antes se desempeñó como gobernador del estado de Tabasco, dejando el cargo en el 2021 tras ser llamado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para integrarse en su gabinete.

Mientras tanto, Ricardo Monreal, quién será su coordinador de Organización y Enlace Territorial, se desempeñó como senador y líder de la Junta de Coordinación Política, pero dejó el cargo para participar en el proceso interno de Morena buscando la presidencia.

Antes se desempeñó como jefe delegacional de Cuauhtémoc del 2015 al 2017, así como gobernador de Zacatecas de 1998 al 2004.

Se reunirá con diputados de Morena

La coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, se reunirá hoy con diputados de Morena.

Lo anterior luego de la fractura que hubo al interior del grupo parlamentario entre legisladores que la apoyan a ella, y los que están a favor de Marcelo Ebrard.

En el encuentro, programado para las 12 horas al interior del recinto legislativo de San Lázaro, se prevé que Sheinbaum Pardo envíe un mensaje de unidad para dejar atrás el conflicto por el resultado de las encuestas, y en su lugar trabajar en tierra para ganar las elecciones de 2024.

Asimismo, convocará a defender el Presupuesto 2024.

El Universal

Anuncian convocatoria para candidatos

El dirigente de Morena, Mario Delgado, anunció que el próximo 18 de septiembre emitirán las convocatorias para los aspirantes a las ocho gubernaturas y jefatura de Gobierno en las elecciones de 2024.

En conferencia de prensa, detalló que los interesados en participar podrán inscribirse los próximos días 25 y 26 de septiembre.

En cuanto al tema de la paridad, Delgado Carrillo indicó que en las encuestas se definirá quiénes serán los representantes.

“Pueden ser hombres y mujeres que tengan la aspiración; sin embargo, sí vamos a darles a conocer en esa convocatoria una regla para determinar en los distintos escenarios cuándo iría hombre o mujer para que todo el mundo que participe pues tenga claro que tenemos que cumplir con esa condición”, expuso.

Por otra parte, señaló que Claudia Sheinbaum iniciará una gira por todo el país el próximo domingo en Oaxaca, a fin de conformar los Comités de Defensa en todo el país.

Responde Xóchitl Gálvez a Alfonso Durazo

Xóchilt Gálvez reviró a las críticas del presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, quien la calificó como "un personaje pintoresco, folklórico y fake".

"Folklórica pues sí, representó la cultura de los pueblos, eso quiere decir folklórica. Pintoresca, pues ojalá su candidata tuviera algo de pintoresca y fake, pues su política de seguridad en el gobierno federal, esa sí fue fake", dijo la senadora del PAN.

"Y fake pues el trabajo que está haciendo -Durazo- en Sonora, donde por cierto acaban de ser atentadas madres buscadoras. En lugar de andar perdiendo el tiempo aquí, que se ponga a trabajar en Sonora, es lo que yo le diría, nada más", indicó en entrevista en el Senado.

Sobre las críticas respecto a que no representa a los pueblos indígenas, Gálvez expuso: "Yo no soy representante de la comunidad indígena. Yo creo que ella tiene una confusión, obviamente yo no represento a nadie, yo simplemente tengo origen indígena y ya, creo que tiene una confusión, yo no ando buscando ser su representante".

Respecto a lo afirmado por la secretaria de Gobernación en el sentido de que lo ocurrido a madres buscadoras en Sonora fueron sólo tiros al aire, dijo que es "una desafortunada declaración porque las madres que vivieron ese drama estaban en shock, entonces ellas argumentan que no fueron tiros al aire”.

El Universal

INE ordena bajar dos publicaciones

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Xóchitl Gálvez a que retire dos publicaciones en redes sociales, al considerar que puede contener expresiones de índole electoral.

Por unanimidad, las consejerías señalaron que las publicaciones de la representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, contienen expresiones que pueden ser propuestas de gobierno. Al respecto, la consejera Claudia Zavala puntualizó que en una de las publicaciones propone la creación de un sistema universal de salud, mientras que en otro, habla sobre otorgar becas y mejores oportunidades de empleo.

Recordó que en los lineamientos aprobados por el INE se analizaron los equivalentes funcionales, es decir, expresiones que considerando el contexto pueden ser mensajes de apoyo o posicionamiento en beneficio de una o más personas inscritas y que puedan entenderse como la continuidad de programas de gobierno o la presentación de una plataforma electoral.

Morena revisará la impugnación de Ebrard

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo que el partido tomará con seriedad la impugnación contra el proceso interno interpuesta por Marcelo Ebrard.

En conferencia de prensa, afirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia hará una revisión profunda de estas denuncias.

Consideró que no hay un amago por parte de Marcelo Ebrard para permanecer en Morena, pero hizo un llamado a mantener la unidad.

El líder morenista negó que haya presiones hacia los legisladores afines al ex canciller, tras una reunión que sostuvieron el pasado domingo.

"Lo primero que les dije fue que no me interesaba conocer la decisión que iban a tomar como grupo, que la respetaba y eran libres de tomar cualquier decisión, de seguir en el movimiento o tomar otro camino", señaló.

"Segundo, que tenía Marcelo Ebrard todo mi respeto y agradecimiento, y lo mismo, también respetaba la decisión que él fuera a tomar en lo individual y con su equipo", precisó.

Aseguró que tras el proceso interno no habrá privilegios ni represalias para los que estuvieron o no con la persona que ganó la encuesta, en este caso, Claudia Sheinbaum.

El Universal

Presidenta del Senado insiste

Tras descartar una fractura en la bancada de Morena, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, hizo un llamado al sentido común y a la inteligencia de Marcelo Ebrard para que se quede en el partido, “donde se le respeta, valora profundamente y tiene un espacio como militante distinguido”. Ante la posibilidad de que el ex canciller renuncie a Morena, subrayó que “nadie sobra, aquí todos faltan”.

En entrevista, la legisladora tlaxcalteca afirmó que estos son momentos de unidad, donde la prioridad es concluir el año sirviéndole a la nación, “como nos comprometimos”.

Reconoció que el grupo parlamentario morenista podrá tener afuera del Senado diferencias por el recién concluido proceso interno, pero sostuvo que “dentro vamos a ser un grupo respetuoso, unido y nuestras diferencias van a ser menores ante la grandeza de lo que hoy nos pide nuestro país, que hoy estemos más unidos que nunca”.

Ana Lilia Rivera descartó que haya una desbandada de senadores marcelistas e insistió en que “la unidad a la que hemos convocado al interior va a ser la que prevalezca en los próximos días”.

Reveló que hasta el momento, todos los senadores afines a Marcelo Ebrard se han mantenido firmes en el proyecto.

Mario Delgado analiza si compite

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que evaluará si se inscribe para competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. "Vamos a tomar una decisión a partir de lo que más convenga al movimiento, no como una decisión basada en un interés personal", expresó. Expuso que el próximo 25 y 26 de septiembre, que es el plazo de inscripción, informará su decisión.

ESPECIAL

Me quieren sacar de la política: Noroña

Gerardo Fernández Noroña se manifestó en contra de la reforma a la legislación sobre violencia política en razón de género que propone inhabilitar de por vida a quienes ya han sido sancionados bajo el argumento de que tendrá "un uso perverso". "A mí y a muchos compañeros del movimiento nos quieren sacar de por vida de la actividad política, de la actividad pública y partidaria. (…) Desde que se hizo la legislación con el eufemismo de violencia”.

ESPECIAL

Monreal se baja de la contienda por la CDMX

Ricardo Monreal informó que ya no aspira a ser candidato de Morena al Gobierno de la Ciudad de México porque "la toma de decisión está clara " y no "soy ingenuo".

En entrevista radiofónica con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, dijo que entiende los movimientos que se han dado y la toma de decisiones.

"No voy a caer en ingenuidad, lo estoy pensando, pero no voy a generar ninguna reacción me meteré a lo que sea”.

ESPECIAL

“Es una terrible crisis social”: De la Madrid

Enrique de la Madrid señaló que, como nación, estamos sumergidos en una terrible crisis social, económica, de salud, educativa y de seguridad en la que jamás debimos estar ahí, y todo, por culpa de la 4T, y subraya: "Para que México pueda seguir caminando hacia adelante, necesitamos volver a darle sentido a nuestra federación republicana y no un absurdo gobierno centralista, dado que los Estados y Municipios, son los encargados de darle vida al país.

ESPECIAL

