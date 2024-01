Las virtuales candidatas que buscan la Presidencia de la República en el próximo proceso electoral siguen dando de qué hablar en el proceso de intercampañas.

Mientras Claudia Sheinbaum celebró su registro como candidata de “Sigamos Haciendo Historia” y Mario Delgado la declaró “ganadora” de las precampañas, Xóchitl Gálvez acudió a Yucatán para acompañar a Mauricio Vila en su Quinto Informe de Gobierno.

Arropada por la cúpula de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo recibió la constancia que la declara candidata presidencial por Morena y aseguró que la derecha no tiene proyecto, pues siguen representando la corrupción mientras que la autollamada Cuarta Transformación sigue siendo la esperanza de México.

En ese sentido, Sheinbaum pidió a la militancia morenista unidad, organización, movilización, responsabilidad histórica para cerrar paso a la corrupción.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que su candidata ganó la precampaña y explicó en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena que subió el doble las preferencias: “La candidata por el PAN y PRI ya se dio cuenta que no es lo mismo hacer gelatinas de agua, a que se te hagan agua las gelatinas”.

Reiteró que en todas las encuestas crecieron las preferencias hacia Sheinbaum: “Nos entregó una precampaña ganada, sin excepción de trabajar en unidad, esta preferencia del pueblo de México se convierte en una preferencia electoral”, dijo Mario Delgado.

Por su parte, la virtual candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo que “desde el Gobierno no puedes apostarle a la división” al destacar el trabajo del mandatario yucateco, Mauricio Vila, quien ha separado sus posturas políticas de la gestión de Gobierno.

En el marco del informe, Gálvez Ruiz dijo que, en caso de ganar la Presidencia, incluirá a Vila en su gabinete. “Hoy por hoy, Mauricio es un tipazo y por supuesto que sí”, afirmó.

Respecto a las fallas en el Tren Maya: “He dicho una cosa, como ingeniera lo que está bien se queda, lo que está más o menos se corrige y lo que está mal se quita”.

El Universal

La Presidencia quedará “en muy buenas manos”: AMLO

A ocho meses de que concluya su sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Presidencia de la República quedará en muy buenas manos, “no se los diría si no fuese así”.

“Aunque yo ya no esté porque me voy a jubilar, el movimiento va a continuar. Y el país va a quedar en muy buenas manos. No se los diría si no fuese así. Quien me va a sustituir, lo dije ayer y lo repito hoy, va a ser igual o mejor que el actual Presidente de México. Entonces, no hay nada de qué preocuparse”, aseguró.

Al supervisar los avances de los programas del Bienestar, en el Palacio de Convenciones de Zacatecas, López Obrador dijo que se va muy contento por todo lo que se ha avanzado en el país.

“Por el momento, no hay un cargo para Ebrard”: Emmanuel Reyes

El diputado federal Emmanuel Reyes dijo que, por el momento, no hay un cargo en el equipo de Claudia Sheinbaum para Marcelo Ebrard, pero que eso se dará como vaya avanzando el proceso de la campaña formal.

Antes de la Sesión Ordinaria de Morena, Reyes explicó que Ebrard se va a ir involucrando más, pero que en esta ocasión no pudo acompañarlos al evento de ayer, pues está fuera del país.

Indicó que la suma de Ebrard al proyecto de Sheinbaum da: “(Se sumen) de manera positiva y activa, es decir no a medias, no con simulación y garantizar que den todos sus esfuerzos como hoy lo hace Marcelo, para garantizar el triunfo en el siguiente proceso electoral”.

“La Presidencia de la República no es para principiantes”: Durazo

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, explicó, al inicio de la reunión, que esta sesión es histórica ya que por primera vez el consejo votó por una candidatura presidencial y se cerrará otra etapa rumbo a la madre de las batallas electorales.

Dijo que los adversarios ofrecen retrocesos, y que su candidata (Xóchitl Gálvez) está “manchada” del PRIAN, pues consiguieron una candidata a la medida de la mediocridad del conservadurismo y que no está preparada: “La Presidencia de la República no es para principiantes, a la Presidencia de la República no se puede llegar a aprender”.

