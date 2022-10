Monreal lanza un llamado a la unidad: "No hagamos caso de la guerra sucia"

Tras la polémica de la semana pasada, el líder del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a la unidad y la reconciliación nacional.

De visita en Pátzcuaro, Michoacán, para asistir al informe del senador morenista, Casimiro Méndez, el legislador zacatecano pidió no hacer caso de la guerra sucia que han emprendido en su contra en Morena por pensar diferente.

"Hay que tener calma, hemos resistido mucho, creemos en México, no queremos el rencor y el odio, creemos en la reconciliación nacional. A todos los mexicanos y mexicanas, hay que estar juntos, no hagamos caso de la guerra sucia, no hagamos caso de esta confrontación, no hagamos caso de aquellos que quieren todavía enturbiar y contaminar más, polarizar más el ambiente, no es correcto", expresó en un video compartido en redes sociales.

Han pasado 25 años desde que inició la lucha por la transformación de México en el movimiento que fundó el presidente @lopezobrador_. La unidad logró la victoria electoral; la división, por la campaña anticipada, puede impedir que ratifiquemos el triunfo en el 2024. Reflexionemos pic.twitter.com/K16ph2EJr0 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 30, 2022

Ricardo Monreal remarcó que la lucha que ha emprendido al aspirar a suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador es por un México mejor, donde haya más democracia y más justicia.

"Lo que estamos intentando hacer es construir un México distinto, un México más democrático, un México mejor, así es de que si porque queremos un nuevo México, porque queremos un México democrático, porque queremos un México justo, porque pensamos diferente, porque tenemos nuestro carácter autónomo y nuestra opinión fundada en la razón y en la historia, se nos cuestiona y se nos señala, no pasa nada", puntualizó.

En su video, enmarcado con la tradicional "Danza de los Viejitos", el coordinador de los senadores de Morena aseguró que el país necesita la reconciliación y que a ningún mexicano nos contagie y nos contamine "esta ola de rencor".

"Hagámoslo por México, tengamos fe. Ánimo y que Dios nos ayude, saludos. Arriba México, vamos por México, con M de Monreal", finalizó su mensaje.

GC