Migrantes podrán solicitar el ingreso a EU en línea desde Chiapas y Tabasco

El Gobierno del presidente Joe Biden ampliará las zonas en las que los migrantes pueden solicitar citas en línea para ingresar a Estados Unidos. A partir de ayer, los Estados de Chiapas y Tabasco se unirán a la lista de ubicaciones desde las cuales los migrantes podrán programar citas mediante la aplicación CBP One. Esta medida busca aliviar la presión sobre el Gobierno mexicano y reducir los riesgos para quienes intentan llegar a la frontera Norte de México para solicitar asilo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó que, con esta expansión, los migrantes no tendrán que atravesar el país en dirección norte para obtener una de las mil 450 citas diarias disponibles. La CBP destacó que el cambio responde a una solicitud del Gobierno mexicano, que se ha convertido en un socio clave de Washington en la gestión de flujos migratorios extraordinarios. Aunque la medida entrará en vigor pronto, aún no se ha anunciado una fecha exacta.

“Trabajamos constantemente con nuestros socios en el Gobierno mexicano para ajustar nuestras políticas y prácticas en respuesta a las últimas tendencias migratorias y necesidades de seguridad”, señaló la CBP en un comunicado. Este anuncio confirma lo declarado un día antes por la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, quien afirmó que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales ha reducido significativamente la migración desde finales del año pasado.

Las autoridades estadounidenses han indicado que el incremento de la vigilancia en México ha provocado una disminución notable en el número de migrantes detenidos en Estados Unidos por cruzar la frontera sin autorización durante el primer semestre de este año. Funcionarios mexicanos han intensificado su presencia en puestos de control en autopistas y vías férreas, y han retornado a la mayoría de los migrantes al sur del país.

En junio, Washington suspendió temporalmente la tramitación de asilo para quienes ingresan al país sin autorización. Desde entonces, la programación de citas a través de CBP One se ha convertido en una de las principales vías para solicitar asilo en Estados Unidos, lo que ha reducido aún más los cruces no autorizados. Según funcionarios estadounidenses, los cruces no autorizados cayeron un 30% en julio respecto al mes anterior, alcanzando el nivel más bajo durante la presidencia de Biden y el menor desde septiembre de 2020.

“Hemos logrado descomprimir de manera significativa la frontera norte, lo cual ha contribuido a una relación muy dinámica y positiva con Estados Unidos”, dijo Bárcena el viernes.