"México no cree en los muros", asegura Videgaray

Al inaugurar la cumbre del Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y legal, organizada por la ONU, el canciller Luis Videgaray Caso afirmó que México no cree en la criminalización de los migrantes, ni en los muros, sino en los puentes. Lamentó que Estados Unidos haya decidido retirarse del convenio.

"México no cree en la criminalización de los migrantes, México no cree en los muros, cree en los puentes, no creemos que ningún país por más grande y poderoso que sea pueda enfrentar el fenómeno migratorio por sí mismo. Por ello lamentamos la decisión de los Estados Unidos de retirarse de este esfuerzo colectivo, un esfuerzo para mejorar la vida de millones de personas en el mundo", aseguró.

"No creemos que ningún país por más grande y poderoso que sea pueda enfrentar el fenómeno migratorio por sí mismo", asevera.

En Puerto Vallarta, Jalisco, tras recibir a Louise Arbour, representante Especial del Secretario General de la ONU para la Migración Internacional, Videgaray Caso aclaró que Estados Unidos tiene el derecho de definir sus políticas migratorias y "respetamos ese derecho de manera absoluta".

"Sin embargo, lo que aquí se pierde es la oportunidad de ejercer liderazgo, una oportunidad de incluir, una oportunidad de trabajar juntos en favor de un fenómeno que nos atañe a todos", aseveró.

El Canciller @LVidegaray, aseguró que la postura del @gobmx en materia migratoria se basa en una serie de principios básicos: Respeto y protección a la dignidad, seguridad y derechos humanos de los migrantes, sin importar su estatus migratorio. pic.twitter.com/9Y7n4GMmtb — SRE México (@SRE_mx) 4 de diciembre de 2017

Adelantó que México seguirá trabajando muy de cerca y de manera constructiva con los Estados Unidos, ya que son cerca de 12 millones de mexicanos los que viven en aquel país.

"Nuestra relación es intensa en materia no solo comercial o de inversión, sino también en materia migratoria y con Estados Unidos seguiremos manteniendo una relación basada en los principios que promueve este esfuerzo para construir el Pacto Global: el respeto a los derechos humanos de los migrantes, el reconocimiento de su valor para la comunidad con independencia de su estatus legal, y por su puesto el diálogo respetuoso para mejorar la situación de los migrantes", indicó.

OA