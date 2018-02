México lleva 25 años en la ruta del crecimiento: Peña Nieto

El país ha mostrado una ruta de constante crecimiento, de mayor desarrollo, de mayor progreso y de mayor bienestar para las familias desde hace 25 años a la fecha, "y esto es algo que queremos se mantenga y no se pierda", señaló el Presidente Enrique Peña Nieto.

Durante una gira por Michoacán, donde entregó obras de infraestructura, el Mandatario subrayó que mantener esta condición "depende de lo que los mexicanos habrán de decidir en las próximas elecciones, a quien confiar el destino y rumbo del país".

Apuntó que es un buen momento para hacer un balance y un recuento, así como "rendir cuentas muy claras de los avances que hemos tenido, no el gobierno; que ha tenido la sociedad mexicana" en los últimos años, en los hay indicadores muy positivos.

El Mandatario aseveró que su gobierno se ha ocupado de cuidar la economía familiar, y aunque se han tomado "medidas difíciles, medidas a veces impopulares, medidas a veces que tienen un costo", tienen como objetivo cuidar la estabilidad económica del país.

Acompañado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, consideró que difícilmente podrían haber llegado inversiones extranjeras por 171 mil millones de dólares si el país no tuviera esta estabilidad económica, y tampoco se hubieran podido generar la cifra histórica de 3.3 millones de empleos.

#CarreteraFederal200 su ampliación fue en el tramo Caleta de Campos-El Habillal, de 7 a 12 metros de ancho en más de 40 km de longitud, y la construcción de tres puentes: El Bejuco, Las Peñas y El Rangel pic.twitter.com/VKxQFsXrsI — Gerardo Ruiz Esparza (@gruizesp) 27 de febrero de 2018

"Hemos cuidado la economía familiar a partir de cuidar la estabilidad económica, a partir de generar confianza en el exterior. Cuando deja de haber confianza, deja de haber inversiones, se deja de generar empleo, deja de llegar inversión productiva a nuestro país y entonces sería otro el escenario", subrayó Peña Nieto.

"Hoy hay inversión, hay crecimiento económico, ¿pudimos haber crecido más?, sí, pero no hemos dejado de crecer de manera consistente y prácticamente al doble del nivel de crecimiento que a estas alturas se tenía en la administración anterior", refirió en el acto en el que estuvieron presentes los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Prueba de ello, refirió el Ejecutivo federal, es la cifra de 3.4 por ciento en la tasa de desempleo que hoy dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que es la tasa de desempleo más baja de la que se tenga registro desde 2005.

Dijo que cada gobierno ha enfrentado sus propias circunstancias, sus propios retos y desafíos, pero "México ha tenido una constante de crecimiento económico", e indicó que la construcción de infraestructura promueve el comercio y con ello crea condiciones para generar más empleos y mayor bienestar, con lo que se contribuye a tener un mejor horizonte de futuro en el país.

En el acto, en el que se develó la placa inaugural de la primera etapa del tramo carretero Jiquilpan-Sahuayo, y la entrega de la Terminal Especializada de Automóviles en el Puerto de Lázaro Cárdenas, el Presidente Peña Nieto afirmó que nunca antes se había dedicado tanta inversión pública y privada para mayor infraestructura carretera, portuaria y ferroviaria en el país.

Acompaño a @Epn a la entrega de la carretera Jiquilpan-Sahuayo, la Carretera Fed 200, la Carretera Zacapu-Entronque Maravatío-Zapotlanejo; y la 1a etapa de la Terminal Especializada de Automóviles #TEA del Pto Lázaro Cárdenas. Inv de 2,683 MDP y más de 9 mil empleos en #Michoacán pic.twitter.com/mI7AmOqdxU — Gerardo Ruiz Esparza (@gruizesp) 27 de febrero de 2018

Apuntó que algunas voces de la sociedad podrán ser observadoras, críticas o sugerentes en los aspectos en donde no se ha podido avanzar o todavía hay rezagos, y que su gobierno es el primero en reconocer dónde falta avanzar, pero que "no podemos regatear como mexicanos, lo que no puede dejar de observar la sociedad mexicana, son los avances que ha tenido México en los últimos años".

En otro ámbito, destacó que al inicio de su administración, solamente tenían cobertura educativa en 65 por ciento de los jóvenes que aspiraban a tener educación preparatoria o técnica, mientras que hoy es 85 por ciento.

De igual manera, debido a la reducción de los costos en telefonías celular y fija, así como del Internet, los mexicanos han ahorrado en total 133 mil millones de pesos en el pago de esos servicios, de acuerdo con un estudio publicado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Las obras que hoy se entregaron, contaron una inversión de dos mil 683 millones de pesos y generaron más de nueve mil empleos, donde ya fueron cumplidos 13 de los 15 compromisos de gobierno, y en los próximos días se entregarán los hospitales General de la entidad y el Infantil de Morelia.

LS