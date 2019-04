Memorándum reafirma lo establecido por la Constitución: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el memorándum que firmó en materia educativa sólo reafirma lo que ya está en la Constitución Política, y apuntó que no sólo se refiere a un asunto legal, sino político.

"Si leen el memorándum está muy claro que estamos auspiciando una educación pública, de calidad, laica y gratuita en todos los niveles escolares"

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional indicó que esta decisión "no es un asunto legal, es un asunto político; o sea, no es ni una iniciativa de ley, ni un decreto, ni un acuerdo, es un memorándum para propósitos internos", como lo ha hecho ya en tres ocasiones.

"Si leen el memorándum está muy claro que estamos auspiciando, promoviendo, una educación pública, de calidad, laica, pluricultural, gratuita, en todos los niveles escolares. Entonces, no hay ningún problema", recalcó.

Refirió que el documento busca dejar en claro la postura del Gobierno federal en cuanto al tema de la reforma educativa, en tanto se cancela la norma vigente, y dijo que respeta los puntos de vista de quienes consideran que no tiene valor jurídico.

Reiteró que en su gobierno "estamos en contra de la mal llamada reforma educativa porque fue impuesta desde el extranjero y no tienen nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza, por el contrario, perjudicó, porque afectó la dignidad de los maestros", por lo que decidió escribir el memorándum.

Sobre las declaraciones de legisladores de oposición acerca de que se podría instaurar juicio político a los funcionarios que no acaten la actual norma educativa, López Obrador consideró que tienen el derecho de acudir ante las instancias correspondientes si se comente una infracción, un error o un delito.

"Nosotros sentimos que no es ningún problema, que es parte de nuestras facultades y vamos a seguir convocando al diálogo", expresó al tiempo que enfatizó que las facultades que tiene como jefe del Estado Mexicano es garantizar el bienestar, la paz y la tranquilidad del pueblo.

El Mandatario federal añadió que el memorándum reafirma que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manejará la nómina magisterial y que la Secretaría de Educación Pública tiene la facultad de administrar las plazas.

Anotó que en el caso de las evaluaciones a maestros deberá ser la institución responsable, hacer la convocatoria correspondiente para la evaluación, y que "ahí se va a ver si se cumple o no se cumple. Esa es una decisión autónoma, inclusive".

El Presidente avaló que en el Congreso de la Unión haya tiempo para el debate sobre una nueva legislación constitucional en materia educativa que elimine la reforma del ex presidente Enrique Peña Nieto, y que no porque finalice el periodo legislativo se diga que ya no se aprobó, sino que haya espacio para el diálogo.

