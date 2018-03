Meade, el más intachable en el servicio público, afirma Lozano

El vocero de campaña de la coalición Todos por México, Javier Lozano Alarcón, afirmó que José Antonio Meade Kuribreña es el hombre más intachable que puede haber en el servicio público.

En una mesa política en el programa Despierta, con Carlos Loret de Mola, afirmó que Meade tiene una trayectoria de 20 años limpia y no es una persona que tenga una acusación, a diferencia de Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente.

"Es una vergüenza el discurso plagiado de Ricardo Anaya, es un tipo que engaña, traiciona y miente" y no ha demostrado nada de lo que dice, expresó Lozano Alarcón quien señaló que el aspirante presidencial panista "está lavando dinero de los moches".

Tras aseverar que es importante analizar a quienes buscan dirigir la administración pública federal en los próximos seis años, indicó que se debe comparar la trayectoria, la capacidad, preparación y resultado de los candidatos.

En ese sentido mencionó que el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador tardó 14 años en terminar la carrera, reprobó siete materias, tiene poca experiencia en el gobierno y está rodeado de delincuentes, mientras que Anaya sólo fue secretario particular del gobernador de Querétaro y subsecretario con Felipe Calderón, "a quien traicionó".

En tanto que Meade Kuribreña tiene mucha experiencia en diversas administraciones, fue cinco veces secretario de Estado y nunca ha militado en partido político alguno.

A su vez, el vocero del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Rodríguez Doval, dijo que en la página oficial de Ricardo Anaya están las pruebas ante las acusaciones que hay en su contra y pueden ser consultadas.

A su vez, el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Zoe Robledo, consideró que el caso debe ser investigado con rapidez y que las instituciones decidan ya, pues las acusaciones entre los equipos de Anaya y Meade "sólo están dañando la elección".

Por separado, en entrevista con Óscar Mario Beteta, para Grupo Fórmula, Javier Lozano aseveró que a su equipo no le interesa tampoco que la PGR esté involucrada en temas electorales, pero sí exigen que se haga una investigación profunda.

"No podemos permitir que ser candidato a la Presidencia de la República sea un pretexto para que un candidato no sea investigado y si está libre de culpa entonces no tiene de qué preocuparse, pero sino que afronte las consecuencias de este lavado de dinero", dijo y agregó que "si Ricardo Anaya la hizo, que la pague y deje de victimizarse".

En este espacio también estuvo Damian Zepeda, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), quien dijo que la oferta de Anaya Cortés es compromiso y una fiscalía general autónoma e independiente.

OA