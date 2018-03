Lo que le pasa a Anaya es producto de su gandallez, dice Javier Lozano

El vocero de la campaña de la coalición Todos por México, Javier Lozano Alarcón, afirmó que Ricardo Anaya ha tenido más escándalos que cargos en la administración pública, producto de su gandallez y de haber pasado encima de otros en el proceso para obtener la candidatura presidencial.

"Anaya tiene más escándalos que cargos en la administración pública y ¿así dice que quiere ser presidente de la República? Francamente no le alcanza, pasó y aplastó a tanta gente en su trayecto hasta llegar a la candidatura presidencial que hoy está más solo que un hongo; bien merecido por gandalla", sostuvo.

Respecto a los señalamientos por lavado de dinero contra el candidato panista, Lozano Alarcón señaló que existe una investigación y "no es un invento ni del PRI ni de Meade; son documentos sólidos, públicos a la vista y que cualquiera puede consultar".

Tras insistir en que esos recursos podrían provenir de "moches" o alguna otra "corruptela", el senador afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) no está actuando parcialmente al investigar el asunto, pues es algo que le corresponde constitucionalmente.

Aunque admitió que la PGR debe cuidar sus protocolos y su actuación, dijo que "sin duda no tiene por qué meterle mano al asunto electoral, pero sí tiene la obligación constitucional de la investigación de delitos federales y el lavado de dinero es uno de ellos".

¿Será lo de #Anaya lavado de “moches”? Va mi nuevo vídeohttps://t.co/4rn4ewTjmy — Javier Lozano Alarcón (@JLozanoA) 2 de marzo de 2018

"No puede ser que tengamos un candidato a la Presidencia que esté bajo la sospecha o involucrado directamente de estar en una red de lavado de dinero; no es justo y no nos lo merecemos", aseveró.

Javier Lozano confió en que el Tribunal Electoral dé marcha atrás al criterio del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibir los debates, pues consideró importante que la gente pueda ver "quién es quién y sus planteamientos", sobre todo para la elección presidencial.

"Después vendrá el contraste necesario entre la propuesta de Meade, de futuro, de certidumbre, de confianza en las instituciones, contra la propuesta demagógica, populista e irresponsable de López Obrador; eso es lo que vendrá y Meade será el presidente", concluyó.

GC