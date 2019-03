Me alertaron que querían envenenar a AMLO en campaña: Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier, quien fuera coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador en el pasado proceso electoral presidencial, presentará en los próximos días su libro de vivencias y experiencias junto al tabasqueño bajo el título "Juntos Hicimos Historia", de editorial Grijalbo.

En este texto, narra desde que conoció a López Obrador en 2006, cómo apoyó su campaña presidencial en 2012 de más bajo perfil, y ya como su coordinadora de campaña en 2018.

En este texto, la hija de Manuel Clouthier "Maquío", detalla capítulos enteros de las coincidencias de tiempo y políticas que tuvo con López Obrador desde su desafuero (2005), ella siendo diputada federal panista, y también sus experiencias con temores, preocupaciones y vulnerabilidades del tabasqueño.

Por ejemplo, describe cómo López Obrador subió de peso en la campaña presidencial de 2018 y cómo se presentó al primer debate; con un saco que le quedaba grande y una camisa que ni siquiera se probó, además que usó una corbata setentera.

"Por ejemplo, en el primer debate, nuestro candidato se puso un traje que pensé: ¡Ay, Dios de mi vida!. A cuadro, los otros candidatos se veían impecables, el nuestro no. Como había subido de peso en las últimas semanas, pidió que se le comprara una camisa, la que ¡ni siquiera se probó! A él no le importa eso de la ropa y no repara en su aspecto ante los medios de comunicación. Si hubiera tenido que remangarse la camisa en el debate, pues lo habría hecho. Además, usó una corbata setentera", relata.

Recuerda que en la campaña, López Obrador estaba muy vulnerable y tuvo mensajes de alerta sobre algo que le pudieran hacer al candidato presidencial. La diputada por Morena detalla que la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, le daba algunos amuletos que le colocaban en su saco como protección.

"En los actos de campaña, Andrés Manuel pasaba demasiado tiempo expuesto a la gente y sin ninguna protección; información de muchas fuentes nos advertía que nuestro aspirante era vulnerable, por lo que yo sí temía que le hicieran algo, desde un 'trabajito' hasta darle algún tipo de sustancia que lo dañara físicamente", detalla.

Hubo gente que la alertaba de que le querían hacer daño al candidato o hasta que lo querían envenenar.

"Yo nunca me metí a platicar de supersticiones con Andrés Manuel. Beatriz se reía de mí y me preguntaba: '¿A poco sí crees en esas cosas?' Y le contestaba: No sé si tú creas o no, yo sólo te comparto información. Muchas voces me advirtieron que hasta lo querían envenenar", relata.

Martha Sahagún

Cuenta como Germán Martínez, hoy titular del IMSS, tuvo un acercamiento con López Obrador en su desafuero; hasta como el PAN protegió a los hijos de la exprimera dama, Martha Sahagún, quienes estaban envueltos en escándalos.

También revela aspectos de su renuncia al PAN y cómo Felipe Calderón la invitó a su campaña presidencial en el 2006; y como Vicente Fox quería eliminar políticamente a López Obrador.

En este texto, narra con lujo de detalles como López Obrador la invitó a ser coordinadora de su campaña en su rancho "La Chingada" en Tabasco, "Integrarme a la campaña de AMLO fue un acto de orgullo", refiere.

Como fue una buena idea incluir al Partido Encuentro Social a la coalición Juntos Haremos Historia ya que "fue necesario".

Detalla cómo durante la campaña presidencial del 2018 "tembló" y sintió que estaba en riesgo el avance de López Obrador por la Caravana por la Dignidad que encabezaba Javier Corral y Emilio Álvarez Icaza. "¡Ya nos llevó la fregada!", al ver el apoyo de intelectuales que estaban generando por sus causas y demandas.

Otro elemento que les preocupó al interior del cuarto de guerra fue la presencia de los independientes: Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter.

María de Jesús Patricio, indígena zapatista también alertó la campaña de López Obrador porque pensaban que les podía quitar los votos de los pueblos originarios, y hasta hubo acercamientos para invitarla a la campaña de la coalición Juntos Haremos Historia.

GC