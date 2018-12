Martha Erika pide al gobierno federal no presionar al TEPJF

La gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso, descartó el escenario de anulación de la elección en el estado, por lo que dijo que defenderá su triunfo hasta el último momento, incluso en audiencias con los magistrados de la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En rueda de prensa, Alonso fue respaldada por la dirigencia nacional del PRD, que encabeza Ángel Ávila Romero, quien demandó a su homóloga de Morena, Yeidckol Polevnsky y su candidato al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, aceptar la derrota.

Ambos deben dejar "de presionar a los magistrados del Tribunal para anular la elección a la gubernatura sin importarles que están violentando la voluntad de la ciudadanía que dio su voto.

"Lo hago a nombre del PRD, a Polevnsky y Barbosa, que sepan reconocer cuando no ganaron, no se vale que sólo se hable de triunfos democráticos cuando gana Morena. Cuando gana hay una fiesta democrática y los ciudadanos participaron y cuando ganan otros partidos políticos, pareciera ser entonces que hubo fraude o no se hicieron las cosas legalmente", reclamó.

En democracia "hay que saber perder y ganar, hay que reconocer que los votos de los ciudadanos a veces favorecen y otras no" dijo el perredista.

También Alonso pidió al gobierno federal no presionar al TEPJF e insistió en que el mismo magistrado Vargas Valdés hizo pública su reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero “y no sabemos hasta el momento en qué sentido se dio esta reunión y para qué se dio.

Por eso dijo que ella se reunirá con el resto de los magistrados para presentar los argumentos jurídicos de defensa de la elección y para rebatir el proyecto del magistrado Vargas.

Ávila Romero informó que también el PRD pedirá una audiencia con los magistrados para exponer los argumentos jurídicos y legales que permiten sostener el triunfo de más de 100 mil votos por parte de la candidata Alonso.

LS