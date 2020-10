Mario Delgado gana pelea a Muñoz Ledo para dirigir a Morena

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que, tras completar una tercera encuesta, el diputado Mario Delgado será el nuevo dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al alcanzar 58.6% de las preferencias frente a su rival, el también legislador Porfirio Muñoz Ledo, quien obtuvo 41.4 por ciento.

Indicó que el sondeo, aplicado a más de cuatro mil 500 personas y hecho por tres empresas, garantiza el triunfo de Delgado.

El 9 de octubre, en la segunda encuesta hubo un empate técnico, aunque con una ligera ventaja para Muñoz Ledo. Él afirmó que tomaría posesión del cargo, pero no lo hizo.

Las bases del partido deben decidir el destino de la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/DPjmG3eQU2 — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) October 23, 2020

Muñoz Ledo rechaza resultado de encuesta

El diputado Porfirio Muñoz Ledo dijo que no reconoce los resultados de la tercera encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) para dirimir al dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la cual dio como ganador a su contrincante, Mario Delgado Carrillo, con el 58.6% de las preferencias.

“No los reconozco porque no es obligatorio para el partido, no es constitucional, no es legal, no significa el triunfo de ningún candidato”, afirmó el legislador, quien pidió conformar un Congreso Nacional interno para dirigir a Morena.

Muñoz Ledo llamó a los militantes a rechazar el triunfo de Mario Delgado, pues aseguró que ellos tienen la última palabra y no los sondeos del INE.

“La única decisión aceptable para la organización de un partido político es la de las bases de ese partido, expresadas en sus órganos constitutivos. Estas encuestas son hechas por compañías privadas y al margen de la ley”, declaró en un video que subió a redes sociales.

Por su parte, Mario Delgado invitó a su oponente a colaborar con él para conformar un consejo consultivo al interior de Morena.

Avala sondeo del INE

El actual dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que respeta el resultado de la tercera encuesta del INE para definir a su sucesor en el cargo, y espera la notificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para ceder su puesto. "Yo siempre he respetado las decisiones del INE y del Tribunal, aunque no siempre esté de acuerdo", señaló Ramírez, quien espera reincorporarse a la Cámara de Diputados.