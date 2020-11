Marihuana en México: Despenalización se dio "muy tarde" y de mal manera, dice Fox

A través de sus redes sociales, el ex presidente Vicente Fox Quesada lanzó una crítica al dictamen aprobado ayer en el Senado en materia de regulación de la Cannabis, con el que se despenaliza el uso lúdico, médico, industrial y de investigación de la marihuana.

Fox Quesada redactó 12 puntos, entre los que señala que la despenalización se dio "muy tarde" y es una medida "muy mala". Además de afirmar que se sigue con la criminalización "tontamente".

El ex mandatario calificó la medida como "una nueva Conasupo, el estado con todas las canicas", en referencia a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, empresa estatal de leche y productos de primera necesidad que operó en décadas pasadas durante los gobiernos priistas.

También acusó de una "incomprensión total en materia médica", respecto al uso de la cannabis.

Sobre proyecto de ley Canabis:

1,muy tarde y muy mala.

2.Continua criminalizando tontamente.(dando coba a postura ejercito)

3. No entienden se trata fe una industria con inversiones y empleo

4.Nueva Conasupo, el Estdo con todas las canicas.

5.Incomprension total en materia medica — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 20, 2020

Señaló como opciones para el cultivo de la cannabis la agricultura protegida y la agricultura a cielo abierto. "Ambas ideales de gran generación empleo, riqueza y progreso".

"La verdadera transformación es arrebatar esta hermosa plantita de manos criminales y pasarla agricultores empresarios"

"Se trata de entender que la verdadera transformación es arrebatar esta hermosa plantita de manos criminales y pasarla agricultores empresarios", afirmó el ex presidente.

6. 2 opciones. Agricultura protegida (la mejor),agricultura cielo abierto. Ambas ideales de gran generacion empleo,riqueza y progreso.

7. Se trata de entender q la verdadera transformación es arrebatar esta hermosa plantita de manos criminales y pasarla agricultores empresarios.. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 20, 2020

Como parte de su crítica mencionó que la "Cofepris es un órgano regulador promotor no punitivo y servil al Ejecutivo".

Recordó que "hay muchas experiencias exitosas mundialmente comprobadas", por lo que preguntó por qué no se replican.

8.Cofepris es un organo regulador promotor NO punitivo y servil al ejecutivo.

9 al final dos "sopas" o lo hacemos industria libre o lo prostituimos y destruimos en manos del Edo autoritario

10. Pasarlo x reglas enlightment:

Razon, tiene sustento y razon este "mamotreto".

Continua — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 20, 2020

Finalmente Fox afirmó que la despenalización se debe de realizar por humanismo para paliar el dolor de algunos enfermos; para generar empleo e inversión y para arrebatar el "gran ingreso y poder a los carteles.Ya no hay materia pues deja de ser prohibido".

10. Ciencia,hoy hay muchas experiencias exitosas mundialmente comprobadas x q no seguirlas?

11.Humanismo, es el gran paliativo contra el dolor; el gran generador de empleo e inversion

12. Arrebata el gran ingreso y poder a los carteles.Ya no hay materia pues deja de ser prohibido — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 20, 2020

En meses pasados, Fox se asoció con una empresa para comercializar productos legales derivados de la marihuana.

Dictamen aprobado sobre la regularización de la marihuana

El dictamen que se aprobó ayer jueves amplía de cinco a 28 gramos la posesión para autoconsumo, es decir, despenalizada y que no amerita sanción; de entre 29 y 200 gramos se convierte en posesión simple y amerita sanciones administrativas o multas de entre cnco mil y 11 mil pesos; de 201 gramos a 28 kilos, se le considera posesión para narcomenudeo, y lo regula la Ley de Salud; la posesión de más de 28 kilos se considera narcotráfico y su posesión ameritaría las penas establecidas en el Código Penal.

"Queda permitido a personas mayores de 18 años consumir cannabis sicoactivo", señala el documento que finalmente pasó ayer, tras una discusión que se extendió por más de seis horas.

Con lo anterior, se aprueba el autoconsumo y el consumo personal, lo que en términos prácticos quiere decir que las personas que vivan solas podrán cultivar seis plantas y hasta ocho si viven más de dos consumidores en un mismo espacio, así como comprar y portar hasta 28 gramos de la yerba, es decir, una cajetilla de 28 cigarrillos, adquirida en establecimientos autorizados y regulados.

Se contempla que en un plazo no mayor de seis meses, el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis deberá desarrollar un programa nacional de prevención y tratamiento de adicciones con énfasis en el no consumo de cannabis sicoactivo y no sicoactivo, enfocado a niños y adolescentes.

Los productos del cannabis no sicoactivo y sus derivados para usos industriales se podrán comercializar, exportar e importar con el objetivo de generar riqueza a los sectores desprotegidos; también pasa el uso medicinal del cannabis y se permite la investigación y desarrollo científico sobre la planta.

NR