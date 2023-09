Marcelo Ebrard lanza un “ultimátum” a Morena; alista nuevo movimiento

El excanciller Marcelo Ebrard amenazó ayer con dejar Morena si sus quejas sobre el proceso de selección del abanderado para las elecciones presidenciales de 2024 no son escuchadas.

“Esperamos la respuesta de Morena. Si para su propio punto de vista todo lo que hemos presentado no ocurrió, entonces sí ya la decisión de su servidor sería no seguir participando”, dijo Ebrard en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Ebrard insistió en que es imprescindible que Morena no omita las quejas, pues eso implicaría reconocer actos de corrupción.

Adelantó que el 18 de septiembre formalizará un movimiento político liderado por él mismo, sin ofrecer detalles, a la espera de la respuesta de los órganos internos de Morena a la impugnación, en la que critica la intervención de gobernadores y alcaldes y el uso de programas sociales a favor de Sheinbaum.

Marcelo Ebrard impugna proceso interno de Morena

Marcelo Ebrard Casaubón impugnó el proceso interno de Morena por el que se eligió a Claudia Sheinbaum como Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación, y exigió la reposición del mismo.

La querella que interpuso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido demanda “declarar la nulidad y ordenar la reposición del proceso interno”.

El texto de 48 páginas argumenta que durante el proceso existieron actos de violencia, acarreo de votantes, condicionamiento de programas sociales, parcialidad el día del levantamiento de la encuesta, publicidad de Claudia Sheinbaum en los lugares donde se levantó la encuesta y desaparición temporal e injustificada de urnas.

“Estas son las razones por las cuales resulta procedente la reposición del procedimiento y la nulidad de los resultados obtenidos a partir de este procedimiento viciado, ello porque con estas violaciones además estamos ante irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables, durante la elección o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación, y son determinantes para el resultado de la misma”, señala el oficio.

El excanciller presentó a los órganos electorales del partido un documento con las anomalías. EFE/S. Gutiérrez

Revisión tardará 50 días

Morena podría tardar al menos 50 días en resolver la impugnación promovida por Marcelo Ebrard Casaubón para reponer el proceso interno del partido en el que ganó Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con los estatutos de Morena, la Comisión de Honestidad y Justicia tiene cinco días para terminar la admisión y la procedencia, así como la notificación al imputado.

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos.

La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo 15 después de recibida la contestación. Sin embargo, la Comisión podrá dictar medidas, incluyendo la ampliación de los plazos.

El órgano deberá resolver en un plazo máximo de 30 días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.

SUN

El reclamo de Ebrard “no tiene mucho fundamento”, Sheinbaum

Luego de la impugnación del proceso interno presentada por Marcelo Ebrard ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, consideró que no tiene mucho fundamento y que será contestada jurídicamente, y aclaró que no significa un rompimiento.

“Al principio revisamos la impugnación, no tiene mucho fundamento y se va a contestar jurídicamente, pero eso no significa un rompimiento. Me parece que es importante, la transformación de nuestro país depende de todos y de todas”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

Claudia Sheinbaum reiteró que las puertas están abiertas para Marcelo Ebrard, quien participó en el proceso interno de Morena y en promedio obtuvo en las cinco encuestas levantadas a nivel nacional 25.8 por ciento.

“Va dirigido a todas y todos y por supuesto también a Marcelo Ebrard, él va a tener que tomar una decisión, pero aquí siguen abiertas las puertas para que él regrese. En realidad no se ha ido, para que esté aquí”, afirmó.

Además, Sheinbaum dijo que Ebrard le respondió un mensaje, pero dijo: “veremos más adelante qué procede”, sin embargo, no reveló que le contestó, pero aclaró que está abierta la puerta y tendida la mano.

Tiene libertad de quedarse: Olga Sánchez

Luego de respaldar el trabajo de Claudia Sheinbaum, la senadora Olga Sánchez Cordero consideró que Marcelo Ebrard tiene la libertad para definir si se queda en Morena así como los medios de impugnación.

“En mi opinión y también le tengo un gran afecto al (ex) canciller, es una cuestión de libertades y ahí tiene los medios de impugnación, por eso los ha estado utilizando, y es una cuestión de libertades”, dijo en entrevista tras una conferencia de prensa de la organización “Por Ella, Por Todas”, en la cual se dio el respaldo a Claudia Sheinbaum Pardo rumbo a la presidencia.

En ese sentido, Sánchez Cordero agregó que Marcelo Ebrard va a decidir con toda su libertad cuál va a hacer su situación, a dónde va o dónde se queda.

“Si nosotros entendemos que la libertad personal, de ideas, libertad de actuación, y la libertad de prensa y manifestación es la libertad, ¿por qué vamos a cuestionar?”, explicó.

Respaldan a Claudia

La organización “Por Ella, Por Todas" respaldó el nombramiento de Claudia Sheinbaum Pardo como virtual candidata de Morena para la presidencia de la República, y le solicitaron que sumen su agenda feminista para erradicar estereotipos y discriminación que atenta contra los derechos de las niñas y mujeres.

El evento estuvo encabezado por la diputada local de Oaxaca, Mariana Benítez; Lorena Villavicencio y Teresa Ramos Arreola, ex diputadas, así como la senadora Olga Sánchez Cordero.