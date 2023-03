El canciller Marcelo Ebrard anunció que el próximo 20 de marzo se publicará su libro autobiográfico "El camino de México", ante ello, compartió en redes sociales cómo iba a lucir el índice del libro.

Por medio de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores difundió algunos títulos que abordará su libro, destacando "La chispa adecuada", canción de la banda "Héroes del Silencio".

"Les tengo una novedad editorial, les va a encantar. Se presenta el próximo lunes 20 de marzo", se lee en el tuit.

Detalles sobre el libro

El libro estará dividido en tres apartados: mi ayer, mi ahora y lo que sigue, según detalló en su cuenta de Twitter.

Les tengo una novedad editorial que les va a https://t.co/eQhlxjPjkv presenta próximo lunes 20 de marzo. ���� pic.twitter.com/IzgMShjDbf — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 15, 2023

En la contraportada del libro bajo el título "Quiero ser presidente de México, sí", señala que tiene la ambición de que el país alcance su máximo potencial.

¿Qué dice "La chispa adecuada", canción de Héroes del Silencio?

"La Chispa Adecuada" es una canción de la banda de rock española Héroes del Silencio. Fue lanzada en 1995 como parte de su álbum "Avalancha".

La letra de la canción habla sobre el final de una relación amorosa y la búsqueda de la "chispa adecuada" para seguir adelante. La canción es conocida por su poderosa guitarra eléctrica y su emotivo estribillo.

Letra completa de "La Chispa Adecuada"

A continuación, te presentamos la letra de la canción:

"No sé lo que me das, no sé lo que me tomas, yo voy siguiendo el sol, tú sólo quieres sombra".

"No sé lo que me das, no sé lo que me tomas, yo voy siguiendo el sol, tú sólo quieres sombra".

"La chispa adecuada puede hacer que explote una tormenta y achicar agua de miel, sólo por no mojarme".

"La chispa adecuada puede hacer que incendie los motores y en un segundo despertar mil flores nuevas".

"No sé lo que me das, no sé lo que me tomas, yo voy siguiendo el sol, tú sólo quieres sombra".

"La chispa adecuada puede hacer que te bese la locura, que te parta un rayo en dos y que vuelvas a ser tú".

"La chispa adecuada puede hacer que reviente la tristeza y en una caja de cristal se queden tu miedo y mi soledad".

"No sé lo que me das, no sé lo que me tomas, yo voy siguiendo el sol, tú sólo quieres sombra".

"La chispa adecuada puede hacer que explote una tormenta y achicar agua de miel, sólo por no mojarme".

"La chispa adecuada puede hacer que incendie los motores y en un segundo despertar mil flores nuevas".



vll