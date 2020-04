"Malos Ciudadanos" quienes se meten a tiendas a saquear, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es de malos ciudadanos intentar meterse a una tienda a saquear y advirtió que su gobierno aplicará la Ley porque no permitirá que "a río revuelto" se intente sacar provecho, en el marco de la pandemia por coronavirus.

"Que ese tipo de manifestaciones no proliferan y a los que quieren a río revuelto sacar provecho, los que piensan que se pueden meter a una tienda y saquear, estamos pendientes, y eso es de malos ciudadanos, eso no tiene que ver con lo que has sido siempre el pueblo de México, estamos pendientes, y eso no está permitido".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo hizo un llamado a que ese tipo de actitudes no se registren y que la población siga actuando de manera ejemplar.

"Se aplicará la ley, nada de que van a ir al juez y van a salir al día siguiente... Es el llamado a que esas actitudes no se registran, que no suceda, que actúa de manera ejemplar, como hasta ahora, que no vayan a salir ahora con esas cosas".

El Mandatario señaló que quienes saquean se afectan ellos mismos, afectan a su comunidad y a México.

"No queremos esas notas, no queremos que sea esa la nota, de qué hay mal portados, hay gente que no actúa con integridad, y nada de usar de excusa la crisis, que empiecen a decir que no tenemos para nuestra alimentación, que se nos solicite, hay para todos".

El Presidente López Obrador también hizo un llamado a los comerciantes y dueños de gasolineras, para decirles que no hay desabasto, porque tenemos alimentos suficientes, gasolina suficiente, diesel suficiente y cuestan menos.

