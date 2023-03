El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se despidió de los integrantes de la Junta General Ejecutiva (en la que podría ser su última sesión en el cargo que ocupa) y agradeció el esfuerzo de todos los trabajadores del organismo que, según afirmó, han ayudado a consolidar la democracia electoral en el país.

Indicó que sin el Servicio Profesional Electoral el INE se desnaturaliza y es por ello que ha procurado proteger, defender y respaldar la labor de esa estructura a través de todas las instancias jurídicas, sobre todo luego del “Plan B” impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca debilitar al INE y que la semana pasada fue frenado por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de forma indefinida.

El domingo pasado se dio a conocer que Bertha María Alcalde (hermana de la secretaria del Trabajo) y cuatro mujeres más con vínculos morenistas forman parte de la quinteta “dorada” para presidir al INE. Ayer el Presidente defendió a quien fuera funcionaria de su administración.

“México podrá tener comicios libres”: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello dejará su cargo el lunes 3 de abril de 2023, y ayer en sesión, señaló que las recientes resoluciones del Poder Judicial que suspenden la aplicación del “Plan B” de la reforma electoral son muy importantes porque permiten preservar la posibilidad de seguir contando con elecciones libres y auténticas en México.

En un videomensaje en redes sociales, dijo que el INE ha tenido que emprender una defensa jurídica del orden democrático y constitucional, “que se ha visto amenazado por una reforma electoral, el llamado ‘Plan B’, que pone en riesgo las capacidades institucionales de las que dependen las condiciones de certeza, legalidad, transparencia y credibilidad de las elecciones en nuestro país, una batalla jurídica que aún no concluye”.

Señaló que en sus nueve años de existencia, como resultado de la reforma de 2014, por la que sustituyó al IFE, el INE ha tenido que enfrentar una enorme cantidad de desafíos de muy diversa índole.

Al hacer un balance de las actividades del instituto, Córdova Vianello resaltó que debió asumir todas las atribuciones que tenía “el otrora órgano federal”, más 75 nuevas funciones que adquirió en su nuevo carácter de órgano nacional encargado ya no sólo de la organización de las elecciones federales, sino también de coorganizar, junto con los organismos públicos locales electorales, todas las elecciones estatales y municipales del país.

Subrayó que desde su punto de vista, el INE ha enfrentado con éxito seis desafíos, entre los que destacó los comicios intermedios de 2021 y las primeras consultas populares, ejercicios marcados por los ataques del gobierno en contra del árbitro electoral.

“El INE logró llevar a buen puerto las elecciones intermedias de 2021, así como los primeros ejercicios de consulta popular y de revocación de mandato de nuestra historia, a pesar de enfrentar una sistemática descalificación desde el gobierno”, refirió.

Lorenzo Córdova también instó a seguir fortaleciendo a través de diversos espacios, la institucionalidad democrática que tanto le ha costado construir a la sociedad mexicana y que siempre será necesaria para la paz pública y el desarrollo del país.

Así mismo, confió que con la nueva integración del Consejo General, incluyendo a la nueva presidente, dichos esfuerzos se multiplicarán, afinarán, precisarán y potenciarán.

La nueva presidente

El cargo que dejará Lorenzo Córdova será ocupado por una mujer, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara que la quinteta de personas que aspiran a dirigir el órgano electoral sea integrada sólo por mujeres, con el objetivo de cumplir con el principio de paridad y de alternancia dentro del INE.

Cabe señalar que en la quinteta de finalistas destacan perfiles cercanos a Morena, como es el caso de Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador morenista José Álvarez Lima y Bertha María Alcalde, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Lo anterior levantó polémica a la que respondió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que es legal y moralmente válido que la próxima presidente del INE simpatice con Morena, porque lo más importante es que sean servidoras públicas imparciales y honestas.

“Para empezar más de la mitad de los ciudadanos simpatizan con nuestro movimiento, eso es demostrable, si hay una elección esa mitad tiene posibilidad de participar, si participa cuando simpatizan con nuestro movimiento no están impedidos si no lo prohíbe la ley”, expresó López Obrador en su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional.

“Lo importante es que sean gente íntegra y honesta; además, se hace un examen y por lo general”, declaró.

El Presidente López Obrador dijo que cualquiera que llegue al organismo electoral será mejor que los actuales consejeros.

“Quien sea electo para un cargo de consejero va a ser mejor que los que están. Imagínese este señor presidente, Lorenzo Córdova, que va a hacer turismo político conservador a Washington; que va a ver a Almagro de la OEA y al Centro Wilson, apuesta entre intelectuales preocupados por la democracia, el desarrollo y el medio ambiente”, expresó.

Agencias

Voz del experto

Maite Azuela Gómez, politóloga y periodista

Aspirantes cercanos a Morena, riesgo para la autonomía

Maite Azuela Gómez, integrante del Comité Técnico Evaluador que integró cuatro quintetas con 20 perfiles para ocupar cuatro consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que, desde su punto de vista, las y los aspirantes cercanos a Morena, representan riesgos para garantizar la autonomía del órgano electoral. Sostiene que quienes sustituyan a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz, deben de ser personas alejadas de los partidos políticos y la autoridad federal.

“Su cercanía al gobierno y a partidos políticos me pareció muy evidente, por eso emití mi voto particular en seis casos, para mostrar los riesgos que puede correr la autonomía con estos perfiles”, puntualizó. Azuela Gómez, académica egresada de la Universidad Iberoamericana, politóloga y periodista, emitió voto particular para rechazar los perfiles de Bertha Luján, Guadalupe Álvarez, Lulisca Zircey, Guadalupe Taddei, Victor Humberto Mejía y Netzaí Sandoval, todos con vínculos familiares con miembros destacados de Morena y funcionarios de alto nivel en el gobierno federal. Sostuvo que el INE requiere perfiles que garanticen autonomía, por lo que los antes mencionado no son idóneos para estar en el Consejo General de dicho Órgano.

“No es descalificación ni a las personas ni a sus trayectorias, solamente es una advertencia de que desde mi punto de vista no son los perfiles idóneos para ocupar un cargo INE, pueden ser perfiles idóneos para cualquier otro cargo público y seguramente en cualquier otro cargo público se han desempeñado con honestidad y con compromiso con nuestro país, pero para el INE requerimos perfiles que tomen distancia de los partidos políticos y de la autoridad”, aclaró. Sobre el trabajo del Comité, reconoció que se integró a un órgano colegiado con posturas particulares, pero aseguró que todos hicieron su mejor esfuerzo.

“En todas las etapas hubo consenso, pero al final no, sabíamos que habría disensos y eso también es bueno. Todos fuimos cuidadosos y respetamos nuestros acuerdos, el proceso fue muy cuidado, el examen fue muy serio, se cuidó el piso parejo y finalmente llegamos a una etapa en donde naturalmente hubo diferencia que no eran necesariamente sorprendentes, sabíamos cómo estaba integrado el Comité, sabíamos que quienes veíamos la posibilidad de postular a perfiles más ciudadanos éramos menos”, indicó. Finalmente, dijo que, pese a que hay personas cercanas al partido en el poder, en las quintetas el Comité garantizó la integración de otros perfiles que pueden garantizar los equilibrios.



CT