López Obrador se escapa "un ratito" para practicar béisbol

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dio muestra de su gusto por el béisbol una vez más, al subir a sus redes sociales un video, en donde explicó de su afición por este deporte.

Asimismo se refirió al juego desarrollado ayer en grandes ligas entre Dodgers de los Ángeles y Cardenales de San Luis, el cual ganaron los cards.

Dijo sentirse contento por el anuncio del Alto Comisionado de Grandes Ligas para que tres series se lleven a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El presidente electo manifestó que la práctica de este deporte "lo relaja".

"Me gusta mucho, el béisbol, me fascina, no me gusta la palabra fanático pero soy algo parecido a eso".