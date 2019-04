López Obrador revela que comió con Slim; no coinciden en varios temas

Con empresarios no debe haber relación incondicional, ni sumisión, pero sí una buena relación, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo Federal relató que hace una semana comió con el empresario Carlos Slim, pero aclaró que no coinciden en varios temas.

"No debe de haber una relación incondicional (con empresarios). Debemos tener una relación de respeto y podemos no coincidir, eso está permitido, poder hablar con todos y hay diferencias de criterios y no lo vi como una agresión. Sí acaso una discrepancia, pero yo las tengo hasta el interior del gobierno", dijo.

Esto en referencia a declaraciones que realizó hace un mes el empresario Ricardo Salinas.

"Con Ricardo Salinas y otros empresarios tenemos una muy buena relación pero no coincidimos en todo. Acabo de comer hace una semana con (Carlos) Slim y fue una buena conversación y no coincidimos en todo en algunos temas sí y en otros no", señaló.

Aclaró que con los empresarios no hay sumisión y sostuvo que lleva una buena relación con Ricardo Salinas.

Llevamos a cabo el cambio para que el gobierno sirva al pueblo. Conferencia de prensa en vivo. https://t.co/sHDsOrmqz9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 29 de abril de 2019

GC