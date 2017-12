López Obrador promete cancelar reforma educativa

El precandidato de la Morena a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que, de ganar en 2018, cancelará la reforma educativa y afirmó que su proyecto no limitará los derechos laborales del magisterio.

"No es una reforma educativa, ni siquiera es una reforma laboral, es un mecanismo de sometimiento al magisterio. Han humillado a todos los maestros. He hecho el compromiso de que se va a cancelar la mal llamada reforma educativa, voy a buscar el mecanismo legal apropiado, pero no seguirá funcionando".

El aspirante morenista destacó la ayuda de los maestros a su movimiento. En respuesta, el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño dijo: "Sería un retroceso gigantesco, que busca regresar malos privilegios a personas que como Elba Esther Gordillo dañaron la educación".

