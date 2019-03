López Obrador pide información a Centroamérica y EU por autobús desaparecido

Tras la desaparición de un autobús con al menos 19 migrantes en Tamaulipas, el Gobierno federal tiene el testimonio del chofer en el que afirma que el vehículo fue detenido y a partir de ahí no se conoce el paradero.

Ante esto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió información a los gobiernos de Centroamérica y de Estados Unidos para conocer si tienen reportes de desaparecidos.

"Hoy lo tratamos en la mesa de seguridad, no hay indicios de que haya sido custodiado el camión, no hay información por la Policía Federal y queremos seguir investigando porque no queremos que se repitan casos lamentables y horrendos, como los de San Fernando", dijo.

En conferencia de prensa mañanera, el Mandatario ahondó que el testimonio del chofer indica que los detuvieron y no se conoce más del tema.

El Presidente reveló que hay dos casos más similares en este gobierno.

OA