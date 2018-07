López Obrador no descarta ofrecerle un cargo a Meade

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador no descartó la posibilidad de invitar al ex candidato presidencial del PRI, PVEM, Nueva Alianza, José Antonio Meade a formar parte de su gobierno.

En conferencia de prensa, donde dio a conocer los 50 puntos de combate a la corrupción y austeridad, a la pregunta de sí le ofrecería a Meade Kuribreña un cargo en el Banco de México, López Obrador respondió:

"Tengo el compromiso de hablar con él (Meade), el día de la elección que hablamos por teléfono, quedamos en que íbamos a platicar, lo mismo a Ricardo Anaya, no he podido ahora, pero quiero platicar con ellos", explicó.

- ¿Pero sí los invitaría?

-"No sé, para eso quiero platicar con ellos para respetuosamente saber cuáles son sus planes, que han decidido hacer, no me puedo meter en decisiones que a ellos les corresponden, yo estoy en un plan de reconciliación".

LS