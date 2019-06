López Obrador no descarta liberación del uso de drogas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó la posibilidad de analizar propuestas como la del ex presidente Ernesto Zedillo o de otros mexicanos, en el sentido de liberar el uso de ciertas drogas.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal anunció que el próximo domingo entrará formalmente en funcionamiento la Guardia Nacional, con la lucha contra el consumo de drogas como uno de sus objetivos principales.

A pregunta expresa sobre si México debe abandonar el paradigma prohibicionista de las drogas, respondió: "no se descarta nada" en la estrategia para enfrentar ese grave problema, pero "vamos por etapas, no es un gobierno de ocurrencias" y muestra de ello es la creación de la Guardia.

"Ya hablamos, bienestar, una Guardia Nacional que no existía. Ahora viene toda una campaña para combatir las drogas, el uso de las drogas, una campaña nacional. Y no se descarta también el analizar sobre estas propuestas como la del ex presidente Zedillo y de otros mexicanos y extranjeros acerca de liberar o de permitir el uso de ciertas drogas", expresó el Ejecutivo nacional.

Sin embargo, aclaró que ello es parte de un plan que va por etapas, porque "no es un gobierno de ocurrencias. Sabemos bien lo que tenemos que hacer para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales".

También dijo respetar pero no coincidir con las declaraciones del líder del Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, en el sentido de que "el presidente trabaja mucho, pero se encuentra solo, debido a la curva de aprendizaje que tienen actualmente los integrantes del gabinete".

Ante ello, otorgó una calificación de MB (Muy Bien) a su gabinete. "Es muy buen equipo, respeto la opinión de Monreal, pero no la comparto", enfatizó.

También fue cuestionado sobre las declaraciones de diputado Porfirio Muñoz Ledo respecto a las acciones que ha tomado el Gobierno federal en materia migratoria, a lo que insistió que respeta esas afirmaciones, pero no las comparte.

"Sólo decirle (a Muñoz Ledo) que tenemos la conciencia tranquila, que consideramos necesario el mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, de no confrontarnos, que vamos a acreditar nuestra propuesta de que haya desarrollo en Centroamérica (...) para que haya crecimiento, empleos, bienestar y que la migración sea opcional, no forzada y todo esto respetando los derechos humanos", asentó.

Más adelante, López Obrador dio a conocer que se revisará el decreto expropiatorio que realizó el ex presidente Enrique Peña Nieto para construir la autopista Toluca-Naucalpan, que fue concesionado a Grupo Higa y que venció el 19 de mayo, pero la construcción sigue vigente.

Mediante un amparo, el pueblo otomí de Huixilapan frenó la construcción de esta autopista y ahora pide al gobierno la devolución de sus tierras. "Vamos a revisar el caso. Eso es lo que le puedo contestar para saber cómo está la situación legal", respondió.

Finalmente y sobre la presunta ratificación de Monserrat Gali, como subsecretaria de Cultura del gobierno de Puebla, dijo desconocer a la referida funcionaria. "No conozco a la señora a la que haces mención, no sé si Beatriz (Gutiérrez Müller) la conozca, pero yo no la conozco, no tengo el gusto de conocerla".

"En caso de que la conociera Beatriz, ella no participa en política, me ayuda en asuntos culturales, pero sin tener ningún cargo y ni ninguna influencia. Entonces, no hay influyentismo, eso si te lo puedo garantizar", puntualizó el Ejecutivo federal.

OA