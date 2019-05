Tapatíos marchan por el uso médico de la mariguana

Alrededor de 600 personas, de acuerdo con el colectivo 4:20 Guadalajara, marcharon este sábado para defender la legalización del autocultivo de la mariguana en México, como parte de la expresión que se realiza este día de manera internacional para promover la legalización de su consumo con fines medicinales o recreativos.

Los asistentes partieron en punto de las 16:20 horas desde el Parque Revolución con rumbo hacia la Plaza de La República, en la avenida México. Una de sus protestas principales fue "Cannabis sativa es mi medicina", buscando mostrar su postura sobre este tema.

De acuerdo con Sara Mercedes Fonseca, médico especializada en la investigación de la mariguana con fines medicinales, el país ha mostrado un retraso en este asunto:

"Hay muchos pacientes que no pueden acceder a ella, mamás que se están arriesgando a ser aprehendidas por auto cultivarla, médicos que conocemos sus propiedades, pero que no podemos preescribirla para sus uso porque no existe una legislación para ello", expresó Fonseca.

Para ella, es necesario que las autoridades comiencen a mostrar una apertura al análisis de la investigación que se ha hecho en el mundo a lo largo de 35 años, pues de lo contrario el país sólo demuestra su retraso en el tema, a pesar de que existen algunos amparos para su uso lúdico.

"Lo que es ilegal es el componente psicoactivo de la mariguana, el tetrahidrocannabinol, con los procedimientos esa molécula se elimina, sin embargo las autoridades no se han interesado en el tema. De contar con una legislación se podría acceder a la preparación de medicamentos propios sin el miedo de ser perseguidos y se dejaría de lado al narcotráfico pues quien la utilice podría cultivarla en su propia casa", expresó la médico.

Añadió que hacia el mes de octubre el colectivo realizará un congreso denominado "Cannamédico" con la finalidad de que los médicos interesados en el tema puedan encontrar más información que disipe sus dudas y con la cual puedan ampliar su conocimiento sobre el uso del canabidiol.

