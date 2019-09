López Obrador llama a gobernadores a depurar policías estatales y municipales

Al señalar que hay un déficit de policías en el país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los gobernadores a depurar a las policías estatales y municipales, para que no haya contubernio ni complicidad con la delincuencia.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el Mandatario reconoció que hace falta fortalecer, mejorar, profesionalizar las policías estatales y las policías municipales.

"Hay que depurarlas y limpiarlas, pero eso corresponde a autoridades locales… y estamos haciendo recomendaciones para que se tengan elementos suficientes porque son muy pocos los policías estatales y municipales en el país".

Aseguró que en breve presentará un avance sobre el despliegue de la Guardia Nacional y que se sepa cuántos policías, municipales, estatales, y la Policía Federal, hay en el país para que se advierta que tenemos un déficit de elementos.

"Ayer que estuvimos en Sonora, ahí falta un 40% de policías, no se puede avanzar en materia de seguridad si no tenemos todos los elementos que se requiere, si se necesitan 100 mil y tenemos 60 mil tenemos que resolver este faltante. Les pongo el caso del Estado de México, 18 millones de habitantes y 16 policías, ósea no tenemos presencia".

Ayer lunes el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo di a conocer que el gobierno federal inició con un programa piloto de depuración de cuerpos policiacos, a cargo de mandos militares, que comenzó en los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora.

OA